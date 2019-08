Nou Audi RS6 Avant: una joguina per a pares afortunats

Quan vam poder provar l’Audi RS6 Avant ara fa un parell d’anys ens vam quedar bocabadats. Un autèntic esportiu de la vella escola en el cos –o carrosseria, si ho preferiu– d’un cotxe de tall familiar. Una bèstia de 610 CV –en la versió Performance, més potent que l'estàndard– capaç de competir amb un Ferrari o un Porsche en qualsevol circuit del món, però que també pot ser útil per portar els nens a l’escola o acompanyar els avis a casa després d’un àpat familiar.

El nou RS6 Avant, que arribarà al mercat el 2020, rep influències estètiques dels nous models de la marca, amb una calandra hexagonal més gran, grups òptics Matrix led i llums làser de sèrie, llandes de fins a 22 polzades i un pas de roda 40 mil·límetres més ample que la versió precedent. A més a més el nou RS6 Avant té un gran difusor posterior acompanyat de quatre cues d’escapament ovalades de color cromat, tot i que un paquet estètic específic opcional permet pintar-les de color negre.

Però el canvi més radical del nou RS6 Avant és el del seu interior, molt més tecnològic, amb dues pantalles tàctils centrals i un quadre d’instruments totalment digitalitzat on desapareix qualsevol comandament o indicador analògic, seguint el disseny dels interiors del nou Q8 i A7.

Aquesta bèstia d’Ingolstadt manté les cinc places practicables del seu interior, i de fet l’espai per a les cames dels ocupants de la segona filera de seients creix una mica respecte al seu predecessor. El maleter, per la serva banda, presenta una capacitat d’entre 565 i 1.680 L en funció de la configuració dels seients posteriors, reclinables en una proporció 40:20:40 que permet que la longitud del maleter arribi als 1,99 metres, un espai de càrrega més que notable que signaria més d’un monovolum o totcamí.

Una mecànica majúscula, un rendiment més esportiu

El nou RS6 Avant utilitza un motor de gasolina de vuit cilindres o V8 de quatre litres de cubicatge que ofereix 600 CV de potència i 800 Nm de parell. Tot aquest torrent de potència, gestionat per una caixa de canvis automàtica tiptronic de vuit relacions, li permet accelerar de 0 a 100 en 3,6 segons i obtenir una velocitat punta limitada electrònicament de 305 km/h en el cas d’equipar-lo amb el paquet opcional ‘dynamic plus’.

La gran novetat del nou RS6 Avant és que estrena un sistema ‘mild hybrid’ o semihíbrid amb una xarxa de 48 V que ajuda el motor V8 a obtenir millors consums i menys emissions. A aquest sistema cal sumar-hi un nou sistema de desconnexió de cilindres que permet tallar la injecció de carburant en quatre dels vuit cilindres quan les condicions ho permetin.

Un dels pocs elements que vam criticar de la prova de l’anterior RS6 Avant és que era massa efectiu. Amb això volem dir que el cotxe és tan bo i tan ràpid que no sempre t’adones del que passa a l’asfalt, i que el seu sistema de tracció 'quattro' i la gestió de l’electrònica ni tan sols permeten jugar una mica amb el pes i les inèrcies del cotxe.

Els enginyers d’Audi han millorat la proposta dinàmica d’aquest RS6 Avant amb un nou diferencial mecànic que envia més parell a l’eix posterior, que en condicions extremes pot arribar a ser del 85% de la potència total del cotxe, però que si les necessitats de tracció i estabilitat ho requereixen pot repartir el parell en un 70% a l’eix davanter en qüestió de mil·lèsimes de segon. Això sí, en condicions normals aquest sistema envia el 40% del parell a l’eix davanter i el 60% del parell restant a l’eix posterior.

A banda d’oferir el ja tradicional selector de mode de conducció Audi Drive Select amb quatre perfils programats anomenats ‘comfort’, ‘auto’, ‘dynamic’ i ‘efficiency’, aquest nou RS6 Avant també disposa d’un mode RS amb dues memòries i que cada conductor pot configurar al seu gust entre una pila de possibilitats com ara la rigidesa de suspensió i direcció, les ingerències de l’electrònic i la gestió del motor o de la caixa de canvis, entre altres.

Una altra de les novetats importants del nou RS6 Avant és el sistema de suspensió neumàtica que permet rebaixar fins a 30 mil·límetres més la carrosseria del cotxe per millorar la seva eficiència i tracció a velocitats elevades i ritmes àgils en trams revirats. Per si tot això encara no fos suficient, Audi també disposa d’un sistema de suspensió opcional anomenat 'dynamic ride control' que utilitza amortidors ajustables en tres posicions o alçades amb motlles d’acer.

Les primeres unitats del nou RS6 Avant arribaran al nostre mercat durant el segon trimestre del 2020, a un preu encara per determinar, però que en tot cas serà superior als 100.000 euros, fins i tot en les seves versions d’accés.