Audi presenta el seu nou esportiu elèctric de 770 CV: herència de Le Mans

Audi ens ha deixat bocabadats amb la presentació del nou PB18 E-tron, un superesportiu elèctric que succeirà l'actual R8. El seu nom, PB18, respon al fet que s'ha presentat al concurs d'elegància que se celebra aquests dies a Pebble Beach, Califòrnia, i vol ser un petit homenatge als R18 E-tron d'Audi que tants èxits van obtenir a Le Mans.

Estèticament el PB18 sorprèn per un disseny realment trencador, amb presència de formes geomètriques i línies rectes que aporten una dosi d'esportivitat i agressivitat a un cotxe que recorda força els monoplaça d'Audi a Le Mans però que manté alguns elements diferencials dels Audi com ara la calandra hexagonal o la forma dels grups òptics davanters amb tecnologia làser, que milloren molt la capacitat lumínica del cotxe en condicions atmosfèriques desfavorables o poca llum.

Un cotxe electritzant

Aquest esportiu elèctric té tres motors elèctrics (un sobre l'eix davanter i dos en el posterior) que li donen una potència total combinada de 680 CV (500 kW) però amb una funció 'boost' que permet arribar als 775 CV (570 kW) i 830 Nm quan el cotxe ho necessita.

El PB18 està associat a un esquema de tracció integral Quattro i es caracteritza per la seva carrosseria d'alumini i fibra de carboni per obtenir un pes de poc menys de 1.550 quilos i unes dimensions compactes, ja que només fa 4,53 metres de llarg, 2 d'ample i 1,15 d'alt. Gràcies a aquesta potència, fisonomia aerodinàmica i pes, el PB18 pot accelerar de 0 a 100 en una mica més de dos segons.

Aquest esportiu d'alt rendiment utilitza unes llandes de fibra de carboni forjat de 22 polzades i uns espectaculars frens carbonoceràmics de 19 polzades que aturen el cotxe amb seguretat i estan pensats per aprofitar l'energia cinètica de les desacceleracions i frenades per alimentar les bateries del cotxe.

Les bateries de 95 kWh permeten una autonomia de 500 quilòmetres i es recarreguen per inducció, sense fils

Però el PB18 no només està pensat per extreure'n un gran rendiment esportiu. Amb els seus modes de conducció promet un comportament dòcil fora del circuit i té una autonomia de més de 500 quilòmetres gràcies a les seves bateries sòlides de liti de 95 kWh repartides sobre el xassís del cotxe, que també ajuden a rebaixar el centre de gravetat i a millorar el repartiment de pes del cotxe.

Les bateries es carreguen en només 15 minuts en punts ultraràpids amb punts de càrrega de 80 V, i gràcies al sistema Audi Wireless Charging (AWC) aquest PB18 es carrega per inducció (sense fils) en una plataforma especialment adaptada que permet alimentar les bateries de l'esportiu quan està aparcat gràcies a un sistema de bobines integrades que creen un camp magnètic altern.

Però on aquest esportiu vol marcar les diferències és en la posada a punt del vehicle, no gaire diferent de la d'un monoplaça de Le Mans, perquè copia l'arquitectura de l'esmentat R18 que va guanyar al WEC. El PB18 utilitza unes suspensions electròniques adaptatives independents amb un sistema multibraç i amortidors 'magnetic ride'.

Un habitacle del futur

L'habitacle futurista és un dels elements que més sorprenen del PB18, amb un interior monoplaça que es pot desplaçar lateralment per deixar lloc a un acompanyant i oferir la millor posició de conducció possible, i per facilitar la maniobra d'entrada i sortida del vehicle al conductor.

A més, l'Audi PB18 E-tron podria disposar d'un sistema de conducció autònoma de nivell 3 sobre 5, però els d'Ingolstadt han decidit no integrar un sistema de conducció autònoma més enllà de les ajudes a la circulació i alertes de canvis de carril o assistents d'aparcament: i és que el PB18 E-tron és un cotxe pensat per gaudir-ne al volant, i no pas per circular de manera autònoma.

EL PB18 no té cap mena de sistema de conducció autònoma: és un cotxe pensat per centrar-se en el plaer de conduir

Malauradament el PB18 no es fabricarà en sèrie, perquè és un prototip que només anuncia el futur de la marca, un esborrany del nou esportiu que haurà de succeir l'actual R8 i el seu motor gasolina V10. Un dels dubtes que encara no hem resolt és si el PB18 és la base del nou R8 o bé es convertirà en un nou model (R18, per exemple) que pugui conviure amb el model de motor central de combustió.

Per acabar, Audi ha anunciat que els clients de la marca podran utilitzar temporalment un cotxe, a més de comprar-lo, i després passar a un altre pagant una quota determinada.