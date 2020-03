Audi presenta el nou A3, més estilitzat i tecnològic que mai

Audi ha presentat la quarta generació de l’A3, el seu model compacte que porta fabricant de manera ininterrompuda des del 1996. Tot i que els SUV cada cop guanyen més terreny als turismes convencionals, el nou Audi A3 aposta per una estètica juvenil i esportiva sense abandonar la sofisticació i el punt de distinció característic dels Audi.

El nou A3 fa 4,3 metres de llarg i 1,8 d’ample, unes dimensions una mica superiors a les del model precedent. A més, aquest A3 és una mica més baix, i això fa que la seva silueta sigui més aerodinàmica, musculada i potent visualment, i manté els nous elements del disseny d’Audi com la gran calandra central hexagonal, fars led estilitzats, línies de cintura elevades i nervadures laterals molt marcades i llandes de fins a 19 polzades que dialoguen amb un nou aleró més aerodinàmic. Això sí, sembla que el nou A3 no inclourà versions cupè de tres portes.

Els interiors de l’A3 volen ser la mostra de tot el savoir faire de la marca dels anells, amb un quadre d’instruments digitalitzat Audi Virtual Cockpit que utilitzaran tots els models de la gamma (fins i tot els més bàsics) de dotze polzades amb diverses opcions i funcions de visualització en funció dels paràmetres escollits pel conductor.

A més, manté una pantalla tàctil central de deu polzades amb connexió, navegador associat a Google Earth, servei Alexa de Google, connexió de l’estat del trànsit en temps real i de reserva de places d’aparcament, informació de l’estat dels semàfors en les ciutats que disposin d’aquesta connectivitat i reconeixement d’ordres escrites i de veu.

L’espai de les places interiors és gran, però un tercer passatger a la filera posterior seguirà viatjant incòmode, ja que no té prou espai per a l’esquena ni per als peus de l'ocupant, ja que el túnel de transmissió obliga a haver de sacrificar habitabilitat en aquest espai del vehicle.

La quarta generació de l’Audi A3 inclou l’oferta mecànica més variada mai disponible, amb versions dièsel i gasolina, híbrides endollables o PHEV i de gas natural o GNC. A aquesta varietat cal sumar-hi que existeixen versions de tracció davantera o integral quattro, i una posada a punt específica amb amortidors més curts i amb menys recorregut configurables electrònicament en les versions esportives S Line.

A partir d’aquest mes de març els concessionaris Audi ja reben les comandes del nou A3, amb una forquilla de preus que comença en els 27.750 euros que costa la versió d’accés gasolina 30 TFSI de 110 CV o els 29.990 euros que costa la versió d’accés dièsel 30 TDI de 116 CV.