Audi e-tron Sportback, un SUV elèctric amb 408 CV i 450 quilòmetres d'autonomia

Aquesta primavera han d'arribar al nostre mercat les primeres unitats del flamant Audi e-tron Sportback, el primer SUV elèctric i esportiu de la marca dels anells. Aquest vehicle, de 4,9 metres de llarg i 1,9 d’ample és la demostració del savoir faire i la capacitat tècnica dels enginyers d'Audi, que volen plantar cara desacomplexadament als models de Tesla, especialment al seu futur SUV Model Y, basat en l'actual Model 3, i que serà el gran rival del nou e-tron Sportback en el mercat.

L’Audi e-tron Sportback presenta un disseny passional i sofisticat en què cada element suma en la missió d'aconseguir reduir al màxim el coeficient aerodinàmic per fer-lo més estalviador i eficient en termes energètics. Així doncs, el nou e-tron Sportback presenta un coeficient aerodinàmic de només 0,25, un resultat magnífic que es deu al gran treball en la carrosseria cupè i l'estudi de les superfícies que menys turbulències generen.

Sense anar més lluny, aquest nou SUV elèctric presenta retrovisors exteriors virtuals en forma de petites ales, que inclouen càmeres que projecten la seva imatge en unes pantalles OLED d'alta qualitat a l'interior del vehicle i que permeten un camp visual superior al dels retrovisors convencionals.

A més a més el nou e-tron Sportback disposa de sèrie de llums Matrix LED digitals que milloren la il·luminació de la carretera en condicions de visibilitat reduïda i que s'ajusten dinàmicament preveient els moviments del vehicle. Per exemple, si activem l'intermitent per canviar de carril circulant de nit per una autopista, els llums il·luminaran el carril que volem envair i ofereixen tota la informació visual possible.

Però al cap i a la fi l'Audi e-tron Sportback és un SUV elèctric amb ànima d'atleta, tal com demostren els seus dos motors elèctrics sincronitzats que actuen sobre cada eix (i ofereixen un sistema de tracció integral permanent) i que ofereixen una potència total conjunta de 360 CV (265 kW) i 561 Nm de parell, tot i que si es selecciona el mode esportiu S i es trepitja l'accelerador al màxim, l'e-tron Sportback 55 quattro és capaç d'oferir una funció overboost que ofereix una punta de potència de 408 CV (300 kW) durant alguns segons, i li permet accelerar de 0 a 100 en només 5,7 segons. La versió d'accés del nou e-tron Sportback, anomenada 50 quattro, disposa de la mateixa mecànica però es conforma amb només 313 CV i 540 Nm de parell i una autonomia de 347 quilòmetres.

Les bateries d'aquest totcamí elèctric tenen una capacitat de 95 kWh, ocupen tota la plataforma del vehicle, funcionen amb un voltatge nominal de 396 V i estan preparades per aprofitar l'energia cinètica del mateix cotxe quan està en moviment o realitza frenades de fins a 0,3 g –que són més del 90% de les frenades que fem normalment amb el nostre vehicle.

L'e-tron Sportback pot carregar un 80% de la seva capacitat en només mitja hora en un punt de càrrega ràpida de fins a 130 kW. També ofereix una sèrie de solucions de connexió si hem de carregar el vehicle en un punt de càrrega domèstic en funció de la capacitat de la font d'alimentació, entre els 230 V i els 400 V, i la possibilitat de programar les hores a les quals desitgem que el cotxe es connecti a la xarxa elèctrica aprofitant les hores vall, en què el preu de l'electricitat és més econòmic.

Desgraciadament l'Audi e-tron Sportback té un preu prohibitiu per a la majoria de les butxaques del país, ja que la versió Audi e-tron Sportback té un preu base de 74.900 euros per les versions menys potents, mentre que la variant 55 quattro s'enfila per sobre dels 90.000 euros i, amb alguns extres, el preu s'enfila fins als 100.000 euros, una quantitat encara fora de l'abast de la majoria dels compradors.