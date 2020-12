Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, homenatge de comiat

No és fàcil fer un homenatge al cotxe més bonic de tots els temps. L’Alfa Romeo 33 Stradale és una obra mestra del disseny italià, del qual només es van fabricar divuit unitats, de les quals només en va arribar a vendre 13 (les altres cinc les conserva la marca al seu museu), que a hores d’ara tenen una cotització estratosfèrica, ja que cadascuna de les unitats fabricades va ser feta a mà, com un treball artesanal, i pràcticament no existeixen dues unitats exactament idèntiques.

Més de mig segle després del llançament del mític 33 Stradale, la marca llombarda ha volgut fer-li un homenatge amb una edició especial limitada de 33 unitats del 4C Spider, el seu petit esportiu descapotable biplaça amb motor central i propulsió posterior que manté l’essència dels millors anys de la dolce vita del país transalpí i que s'acomiada definitivament del mercat amb aquesta edició limitada.

Aquesta versió d’homenatge, anomenada Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, farà servir un color específic de tres capes anomenat Villa d’Este (en referència al concurs d’elegància que tants cops ha guanyat Alfa Romeo), llandes de 18 polzades a l’eix davanter i de 19 polzades al posterior pintades en gris daurat i diversos detalls commemoratius, com ara plaques, logos i la bandera italiana al retrovisor.

Per si tot això fos poc, el flamant Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo també disposa de sèrie tot l’equipament possible per a aquest model, com ara les cues d’escapament de titani signades per Akrapovic, suspensió esportiva específica, seients esportius amb entapissats de cuir, un preciós aleró posterior i fars d’alta capacitat lumínica.

Mecànicament aquesta edició d’homenatge no suposa cap novetat destacable, ja que manté el bloc motor de gasolina turbo 1.75 TBI de quatre cilindres i que ofereix 240 CV i 350 Nm de parell directament sobre l’eix posterior.

Els clients afortunats que puguin adquirir aquest Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, en principi destinat al mercat dels Estats Units, també rebran un llibre numerat que explica la història i els detalls del 4C i del 33 Stradale, amb material i fotografies inèdites.