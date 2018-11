Així és la primera Harley-Davidson elèctrica de la història

Es diu LiveWire i ja és una de les motos més importants (i polèmiques) de la història de la mítica marca nord-americana Harley-Davidson. Ras i curt, aquesta és la primera moto totalment elèctrica que ha fabricat Harley-Davidson, i ha generat cert rebuig entre els seguidors més puristes de la marca.

Més enllà del romanticisme dels 115 anys d'història de la marca i el so inconfusible dels seus motors, la realitat és que la LiveWire és la resposta a les noves exigències mediambientals i socials del mercat del segle XXI, i probablement tindrà una bona acollida al mercat, atesa l'enorme expectació que va aixecar la seva presentació a la capital llombarda.

La LiveWire utilitza un bastidor tubular d'alumini amb un centre de gravetat molt baix per millorar el rendiment i l'estabilitat de la moto, que porta amortidors signats per Showa, neumàtics específics dissenyats per Michelin i frens d'alt rendiment Brembo.

Aquesta motocicleta elèctrica disposa d'un quadre de comandaments digital on destaca la pantalla central TFT en color amb connexió Bluetooth i que permet escoltar música o consultar el navegador vinculat al telèfon mòbil.

La nova LiveWire serà un punt d'inflexió en l'estratègia de la mítica marca de motos nord-americana

Però l'element que més destaca de la LiveWire és el motor elèctric d'imans permanents que millora l'eficiència i la potència alhora que proporciona unes reaccions i una resposta immediata, malgrat que Harley-Davidson encara no ha volgut publicar les xifres de potència i autonomia reals.

El que sí que ha transcendit és que el motor pot augmentar el so en funció del mode de conducció seleccionat en cada moment (la LiveWire disposa de fins a set modes de conducció diferents), tal com podem veure en el vídeo oficial de presentació, gravat a Catalunya.

I és que la nova LiveWire probablement tindrà més recorregut i èxit comercial al Vell Continent. Arribarà al nostre mercat durant el 2019 a un preu encara per confirmar.