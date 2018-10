Montesa Cota: 50 anys en plena forma

L’any 1968 Montesa va fabricar la primera Cota, una moto molt específica enfocada al Trial i de la qual ha venut més de 160.000 unitats i que encara es segueix fabricant a dia d’avui a les instal·lacions d’Honda a Santa Perpètua de Mogoda. Aquesta dada la converteix en la moto de producció continuada més veterana d’Espanya.

La història de la Cota va associada a l’auge del trial a casa nostre. Originari del Regne Unit, a inicis dels anys 60 del segle passat el trial va començar a desplegar-se amb força al territori català, sovint com una disciplina complementària del motocròs i dels campionats de velocitat.

De mica en mica el trial va guanyar adeptes que modificaven les seves motos per adaptar-les a les especificitats d’aquesta disciplina, entre les quals es comptaven no poques Impala, fins aleshores el producte estrella de Montesa. La marca catalana va veure una oportunitat de negoci en un segment nou i va decidir començar a fabricar la mítica Cota 247 l’any 1968, que ràpidament es va convertir en un èxit comercial fulgurant. La clau de l’èxit de la Cota 247 va ser el fet que aquesta moto va ser la primera en integrar el seient del pilot i el dipòsit de combustible en una sola peça, una innovació revolucionària que canviaria per semrpe el disseny de les motos de trial.

L’acceptació de la Cota 247 va ser la base pel desplegament de noves motos de trial per part de la marca catalana, i poc temps després van aparèixer les Cota 25 i 49 (pensades per un públic infantil i juvenil) i les Cota 348, 123 i 172 al llarg dels anys 70 del segle passat.

Montesa va patir amb molta cruesa les derivades de la crisi del petroli i de la reconversió industrial de l’estat espanyol a finals de la dècada dels anys 70 i inicis dels 80, fins al punt d’arribar a córrer el risc de desaparèixer. De fet Montesa no va trobar certa estabilitat industrial i financera fins que va ser rescatada per Honda l’any 1986, i que va propiciar el desenvolupament dels models Cota 304 i 307, la Cota 310 i la Cota 311, que ja utilitzava un modern bastidor d’alumini i un motor refrigerat per aigua.

Durant tots aquests anys Montesa ha dominat el campionat del món de trial amb mà de ferro (amb 65 títols mundials de pilots i de constructors) amb alguns models tan importants com les Cota 314R i 315R o la revolucionària Cota 4RT, la primera moto de trial que utilitza un motor de quatre temps.

A dia d’avui Montesa encara comercialitza cinc variants de la Cota anomenades Montesa Cota 4RT, Race Rèplica, 300RR, 4Ride i l’Honda RTL300R, que es fabriquen a les instal·lacions de Santa perpètua de Mogoda i s’exporten als cinc continents.