MV Alpha Avello Agusta: les italianes fetes aquí

L’industrial basc Alfredo Avello va començar a fer tota classe d’eines el 1940 al taller que tenia a Gijón. Apassionat de les motos, el 1950 va arribar a un acord amb la italiana Meccanica Verghera, propietat del comte Domenico Agusta, per produir per a l’Estat unes motos que, fins aleshores, es feien en exclusiva per al territori espanyol a Barcelona sota el segell MV Alpha, que havia adquirit inicialment els drets d’aquella marca amb tant prestigi internacional per a aquest mercat.

El primer model el van fer el 1949 als tallers d’Alpha al carrer Sagués de Barcelona, propietat del pilot Nil Massó. Era una moto que portava un motor de 98, o un de 125 cc de dos temps. La publicitat la presentava com “la més ràpida del món”, ja que els seus deu cavalls de potència (al fre, com es deia aleshores) permetien que arribés als 130 quilòmetres per hora. Però l’aventura va durar poquet: Alpha va fer fallida econòmica, circumstància que va permetre a Avello entrar en escena.

L’any 1956 van passar a dir-se directament MV Agusta, com les originals italianes, fins que el 1972 l’acord del fabricant asturià amb Puch va marcar un canvi de rumb en la producció d’aquestes motos, que ja no tornarien a tenir mai més el segell Made in Spain.

Abans, però, amb l’empenta de models com la MV Agusta Deva de 235 cc, van arribar a vendre fins a 50.000 motos amb l’escut d’aquesta antiga marca nascuda en el món de l’aviació. Aquella factoria va arribar a tenir més de 20.000 metres quadrats i una plantilla de gairebé 400 treballadors, fins que va desaparèixer, com ja vam explicar quan parlàvem de la Puch Cobra.