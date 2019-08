Lube A99: una pionera d’una qualitat inèdita

Luis Bejarano era un pilot del País Basc que, acabada la Guerra Civil, va obtenir una certa notorietat a les primeres competicions que es van fer a Espanya un cop superades les seqüeles del conflicte bèl·lic. El 1943 va decidir aprofitar els coneixements adquirits pel seu tracte amb la casa britànica Douglas, on va treballar durant gairebé trenta anys com a enginyer, per fabricar la primera moto que duia les seves inicials: LBM.

En realitat, aquell primer model estava basat en la Terrot MT-1 francesa. Duia un motor de dos temps de 99 cc, amb un canvi de tres marxes que s’accionaven a la mà. Cridava l’atenció que portés un pedal per engegar-la que s’havia de trepitjar endavant, i uns escapamentsdobles, tot i tenir un sol cilindre.

Fabricades a Lutxana-Barakaldo, les Lube van agafar importància als anys 50, amb una gran quantitat de vendes, sobretot des que el 1952 van arribar a un acord amb l’alemanya NSU (embrió de l’actual Audi) per muntar els seus components als models produïts aquí. Això va disparar la popularitat d’aquestes motos, que només eren superades en vendes per Guzzi i Vespa.

La vocació esportiva de Bejarano es notava en alguns models, com els que havia pilotat l’històric president del RACC Sebastià Salvadó quan era jove i començava en el mon de la competició. El llegendari Santiago Herrero, mort a l’illa de Man quan pilotava una Ossa 250, també va defensar els colors d’aquesta marca en competició.

La crisi del sector va fer que el 1967 Lube tanqués després d’anys de grans èxits comercials i d’haver venut milers d’unitats d’unes motos d’una extrema qualitat.