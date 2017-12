El cotxe d'Adolf Hitler, a subhasta

A diferència de la majoria dels alemanys a Adolf Hitler no li agradaven gaire els cotxes. De fet, el Führer ni tan sols tenia carnet de conduir i mai es va posar al volant de cap mena de vehicle. Tot i així, Hitler va impulsar la creació de Volkswagen per motoritzar els obrers alemanys i va col·laborar estretament amb Porsche, Auto Union (Audi) i Mercedes.

De fet va encarregar a la marca de l’estrella la construcció del Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen pel seu ús personal i dels oficials dalt rang del Tercer Reich com ara Göring o Himmler, entre d’altres.

El Mercedes 770K, conegut popularment com ‘Die grosser’ ('el gran') va ser el cotxe més car del seu moment. Utilitzava un potent motor de 8 cilindres en línia i 7’7 litres de cubicatge que oferia fins a 230 CV de potència, i tot i el seu pes -estava blindat i podia resistir bales de fins a 30mm- el gegant alemany podia arribar als 160 km/h, això sí, amb mitjanes de consums superiors als 60 litres als 100 quilòmetres.

La unitat que es subhastarà a Arizona disposa de la documentació original, i pel seu bastidor sabem que va ser utilitzat per Hitler en diverses ocasions, com per exemple en les desfilades militars pel centre de Berlín després de la ràpida invasió de França de 1940 o en algunes de les visites de Mussolini al seu aliat. De fet el Duce italià, gran amant dels cotxes, va quedar meravellat pel Mercedes 770K i va encarregar-ne una unitat que va portar a Itàlia.

El cotxe va ser capturat pels americans al final de la Segona Guerra Mundial i va passar per diverses mans que el van conservar, aixxò sí, retirant els símbols nazis. De fet l’últim cop que va ser vist en públic va ser l’any 2009, quan el seu darrer propietari conegut, un empresari rus anònim, va exposar-lo a Moscú en commemoració de la victòria de l’exèrcit roig sobre les tropes alemanyes.

Worldwide Auctioneers, l’empresa que el subhastarà el pròxim 17 de gener, ha mantingut l’anonimat del seu propietari actual, per bé que ha confirmat que destinarà el 10% dels ingressos obtinguts a diversos projectes educatius i en memòria de l’Holocaust.