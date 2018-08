Citroën DS: un ‘tiburón’ avançat al seu temps

Per aquí se’n veien poquets, excepte els que arribaven a l’estiu, amb matrícula francesa. El Tiburón, com el coneixien popularment per la forma afilada del frontal, va ser un vehicle avançat al seu temps, un cotxe que ha sigut catalogat com un dels millors de la història de l’automòbil.

La seva principal aportació va ser la innovadora suspensió neumàtica, una solució revolucionària que va idear Paul Magès, operari que treballava per a la marca i que va estar a punt de ser acomiadat quan els caps van descobrir que havia desenvolupat la idea en hores de feina i utilitzant els recursos de l’empresa.

Aquest sistema permetia circular amb només tres rodes, i el 1962 va salvar la vida al general De Gaulle, que va sortir sa i estalvi d’un atemptat perpetrat per l’OAS. Se’n va poder escapolir tot i anar amb els neumàtics rebentats pels trets.

Aquestes suspensions també van ser la clau de les dues victòries que el cotxe va obtenir a les edicions del 1959 i del 1966 del Ral·li de Montecarlo.

Quan Citroën va presentar el model al saló de París del 1955 va trencar totes les previsions comercials: en un sol dia se’n van vendre 12.000 unitats. I això, esclar, en un temps en què no hi havia la possibilitat de comprar res a través d’internet.

El DS va estar en producció durant gairebé vint anys, temps que va servir per fabricar més d’un milió i mig d’unitats d’aquest model. Avui són vehicles molt buscats pels col·leccionistes, i determinades versions, com la descapotable o la break, poden superar fàcilment els 200.000 euros de cotització mitjana.