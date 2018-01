Per què Peugeot deixa el Dakar?

Peugeot va tornar al Dakar el 2015 després d'anys d'absència. Al final d'un primer any de debut força complicat, l'esquadra francesa no va tenir rival en les edicions del 2016 i 2017, amb un equip de somni i un cotxe, el 3008 DKR, realment competitiu.

Peugeot té probablement la millor alineació de pilots de la història: els Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Cyril Despres i Carlos Sainz no necessiten cap carta de presentació. Caldria remuntar-se fins als temps d'Ari Vatanen, Alain Ambrosino i Björn Waldegard –també amb Peugeot– per trobar una alineació de pilots a l'altura de l'actual, i probablement ni aquelles llegendes dels anys 90 estan a l'altura de l'alineació actual.

Curiosament, les victòries al Dakar han servit a Peugeot per incrementar les vendes i la publicitat dels seus SUV de carrer –que no tenen res a veure amb els cotxes que corren al Dakar–, en un retorn d'imatge de marca molt positiu per als francesos. Tot i així, aquest serà l'últim Dakar per a Peugeot. La marca francesa es retira de la prova més exigent del món, tot i tenir un cotxe en principi superior als seus dos grans rivals, MINI i Toyota.

Peugeot se'n va perquè la nova estratègia de PSA Motorsport (departament de competició del grup PSA, que inclou les marques Peugeot, Citroën, DS i Opel) és la de centrar cadascuna de les marques en una sola competició, i els responsables de Peugeot Sport s'estimen més centrar els esforços en el WRX –o Mundial de ral·licròs– a partir de la temporada vinent. De fet, aquesta temporada Peugeot ja havia competit al WRX amb un Peugeot 208 pilotat per Loeb, que va acabar la temporada en quarta posició, no gaire lluny del Polo GTI que va guanyar el títol.

L'ofensiva de PSA Motorsport es veu completada amb la presència de DS a la Fórmula E i de Citroën al Mundial de ral·lis, el WRC, on el nou vegades campió del món Sébastien Loeb tornarà a competir al volant d'un C3 WRC. Caldrà veure si PSA Motorsport decideix buscar alguna possibilitat pel retorn d'Opel a la competició, cosa poc probable ara mateix.