La nova MotoGP elèctrica pren forma

Dorna i la FIM han anunciat quina serà la moto que utilitzaran els pilots de la futura MotoGP elèctrica (anomenada Moto-e) i que començarà la seva activitat la temporada 2019. L’escollida serà Energica, un fabricant de Mòdena especialitzat en motos elèctriques i que ha superat en la fase final a les altres cinc motos finalistes.

Energica Motor Company ja fabrica models de carrer, i de fet són uns fabricants coneguts al món de les dues rodes com ‘el Tesla de les motos’. Exagerat o no, Energica disposa de models de carrer capaços d’accelerar de 0 a 100 en 3 segons i amb una velocitat punta superior als 250 km/h. De fet Energica ja fabrica una ‘Superbike’ elèctrica anomenada EGO que costa uns 25.000 euros i una versió ‘naked’ menys potent que costa uns 22.900 euros.

L’encarregat de decidir quin fabricant havia de ser l’encarregat de subministrar muntures a la flamant Moto-e ha estat el pilot retirat Loris Capirossi, que ha optat per la moto d’Energica després d’un cos a cos final amb el fabricant belga Saroléa, que ha quedat en segona posició.

Per prestacions i acceleració, les motos elèctriques estan gairebé al mateix nivell que una Moto2

La futura competició de Moto-e serà un campionat monomarca, on tots els pilots disposaran de la mateixa moto, i preveu comptar amb uns 20 pilots en pista. La primera temporada només es disputaran 5 o 6 carreres -totes a Europa- coincidint amb els Grans Premis de MotoGP, i les curses tindran una durada d’unes 10 voltes. A diferència de la Fórmula E, on els pilots canvien de cotxe, a la futura Moto-e els pilots no hauran de canviar la seva muntura.