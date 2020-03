Els equips de Fórmula 1 dissenyen nous respiradors en la lluita contra el coronavirus

La Fórmula 1 és un esport bàsicament britànic, ja que la major part dels equips de la categoria reina de l’automobilisme tenen la seva seu al Regne Unit. Tots ells han respost a la crida del govern britànic per lluitar contra el coronavirus, i fins i tot alguns equips com Mercedes-AMG ja han enllestit un dispositiu d’ajuda a la respiració (CPAP) que permet alliberar els respiradors assistits dels casos més lleus i reservar-los per als pacients més greus, tal com explica la pàgina oficial de la Fórmula 1.

Els respiradors de tipus CPAP funcionen empenyent una barreja d'aire i oxigen a la boca i el nas a un ritme continu, mantenint així les vies respiratòries obertes i augmentant la quantitat d’oxigen que entra als pulmons. Els respiradors amb ventiladors invasius utilitzats a les UCI insuflen oxigen directament als pulmons, però requereixen una forta sedació i connexió a un tub col·locat a la tràquea del pacient, una operació més complexa i que requereix de sanitaris experimentats.

Aquest prototip, que ja ha rebut l’homologació de les autoritats britàniques, ha estat desenvolupat de la mà de l’hospital de la prestigiosa University College of London (UCL), i ja està llest per ser operatiu, després d’haver enviat el disseny definitiu a diversos fabricants locals que avui mateix n’han començat la producció.

De fet, el treball del departament de tecnologia i recerca de l’equip Mercedes-AMG ha realitzat un treball de disseny excel·lent en poc més de 100 hores, mentre que un equip de recerca universitari “podria haver trigat anys en fer el mateix”, tal com reconeix el responsable tecnològic de Mercedes-AMG, l’anglès Andy Cowell.

Aquest dispositiu és el primer gran èxit del que ja ha estat anomenat Project Pitlane, un projecte que inclou els set grans equips establerts al Regne Unit (McLaren, Mercedes-AMG, Hass, Red Bull, Racing Point, Renault i Williams) i que busca obtenir una resposta coordinada de tots ells a les necessitats del govern birtànic i del seu sistema de salut pública, el National Health System (NHS).

Aquest no és un cas aïllat, ja que Ferrari ja va anunciar la setmana passada que havia iniciat la col·laboració amb Siare Engineering International (líder italià en la producció de respiradors i ventiladors) per intentar doblar la capacitat productiva setmanal d’aquests productes.

I és que els equips de Fórmula 1 disposen d’equips d’enginyers especialitzats i altament qualificats acostumats a treballar a contrarellotge en la producció i disseny d’elements molt concrets per abastir els seus monoplaces de competició, i ara la seva experiència és cabdal en el procés de millora de la producció de respiradors i ventiladors mecànics.