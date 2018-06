[Vídeo] Porsche assalta el rècord de Nürburgring amb el 919 Hybrid EVO

Porsche va abandonar la competició de resistència (WEC) i enguany no estarà a les 24H de Le Mans a la categoria LMP1, però no per això els responsables de Porsche Motorsport han abandonat els projectes relacionats amb els vehicles d’altes prestacions.

Ara fa 34 anys que el pilot Stefan Bellof va signar un espectacular temps de 6:11.13 al vell traçat de Nürburgring Nordschleife al qual ningú s’ha pogut apropar durant tots aquests anys. Ara, però, el Porsche 919 Hybrid EVO ha superat de llarg aquest registre i ja és el cotxe més ràpid a ‘l’infern verd’ amb un estratosfèric temps de 5:19.55 que sembla impossible de superar. El vídeo és realment espectacular:

De fet Porsche ha rebaixat el crono dels sis minuts gràcies a aquesta evolució del 919 Hybrid que l’any passat competia a Le Mans. Lliure de les restriccions de normatives del WEC els enginyers de Porsche han potenciat el 919 Hybrid EVO fins els 1.200 CV, l’han fet encara més lleuger i n’han millorat el coeficient aerodinàmic. El resultat, un autèntic coet que ja ha estat capaç de millorar els temps del Mercedes de Fórmula 1 de Lewis Hamilton al circuit de Spa-Francorchamps.