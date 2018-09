Així seran els Fórmula 1 de 2021

Enzo Ferrari sempre deia que “un cotxe no només ha de ser ràpid: també ha de semblar-ho”. Aquesta sentència de l’italià encara té vigència més de mig segle després, i els actuals dirigents de la Fórmula 1 Ross Brawn i Mario Isola han presentat els prototips dels Fórmula 1 que correran a partir de l’any 2021.

I és que els monoplaces actuals no acaben de conquerir els cors dels aficionats de la categoria reina de l’automobilisme –sobretot després de la inclusió del polèmic halo o protecció pel pilot- i per això Ross Brawn ha admès que els nous monoplaces, que entarien en vigor el 2021, volen recuperar el gust per l’estètica dels cotxes i transmetre “una imatge que els nens vulguin tenir penjada en els pòsters de la seva habitació” amb una imatge “molt semblant a la d’un videojoc”.

A més a més aquests nous monoplaces haurien de millorar la lluita entre cotxes sobre l’asfalt gràcis a la seva millora aerodinàmica que permetria realitzar més avançaments i millorar l’espectacle televisiu per guanyar quota d’espectadors entre el públic més jove, que fins ara no ha tingut a la categoria reina del motor entre les seves preferències esportives.

La Fórmula 1 ha presentat tres prototips diferents sobre les bases i colors dels tres grans equips del moment, Mercedes-AMG, Ferrari i Red Bull. Les primeres reaccions no s’han fet esperar, i el campió Lewis Hamilton s’ha mostrat “encantat” amb els dissenys dels monoplaces, mentre que a Ferrari no han acabat d’agradar, ja que Arribavene els considera “cotxes vells i dissenys antiquats”.