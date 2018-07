Aston Martin Valkyrie, ànima de F1

Aston Martin està present a la Fórmula 1. En realitat els britànics no fabriquen cap motor pels monoplaces de la categoria reina de l’automobilisme (van ser-hi presents els anys 1959 i 1960) si no que només esponsoritzen el motor Renault que Red Bull utilitza en els seus monoplaces.

Però aquesta realitat no ha estat problema per veure el fruit de la col·laboració d’Aston Martin i Red Bull amb el nou Valkyrie, un superesportiu posat a punt per Adrian Newey, probablement l’enginyer aerodinàmic amb més prestigi i coneixements de tot el món. De fet Newey ha fet campions a monoplaces de tots els equips on ha treballat: Williams, Red Bull i McLaren.

Newey és el pare del disseny d’aquest Aston Martin Valkyrie, desenvolupat íntegrament al túnel del vent de l’equip Red Bull per arribar al millor coeficient aerodinàmic possible, creant un cotxe que sembla més una obra d’art que no pas un cotxe de producció.

El Valkyrie utilitza un gran motor de gasolina en posició central de dotze cilindres en V (o V12, si ho preferiu) de 6’5 L de cubicatge fabricat artesanalment per Cosworth i que arriba als 1.000 CV de potència, associat a un altre motor elèctric auxiliar que suma 100 CV extra al vehicle.

Els més de 1.100 CV de potència permeten que el Valkyrie acceleri de 0 a 321 km/h en 10 segons, amb una punta de velocitat superior als 400 km/h gràcies al seu pes contingut (al voltant dels 1.000 quilos), i que permeten que aquest superesportiu sigui més ràpid que un F1 en un circuit.

Aston Martin només fabricarà 150 unitats homologades per circular pel carrer i 25 unitats destinades íntegrament a córrer en un circuit a un preu que superarà de llarg els dos milions d’euros per cadascuna de les unitats fabricades.