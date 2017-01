Els cotxes més venuts del 2016

Ja s’han fet públiques les dades de les matriculacions de vehicles durant el 2016 a l’estat espanyol. En total, les vendes de vehicles nous han assolit la xifra de més de 1.150.000 vehicles, cosa que representa un 10% més que durant el 2015, segons les dades facilitades per Anfac, Ganvam i Faconauto.

Catalunya creix per sota de la mitjana espanyola En total s’han matriculat 177.957 turismes a Catalunya al llarg del 2016, cosa que suposa un increment del 9,56% respecte del 2015.

El vehicle més venut del 2016 ha estat, un any més, el Citroën C4 –que inclou també les variants Cactus i Picasso– assolint un total de 34.615 unitats matriculades al llarg de 2016. El podi el completen el Seat León, amb 33.653 unitats i l’Ibiza, que ha matriculat 31.836 unitats. Per segon any consecutiu el compacte de Martorell supera el seu germà petit, que fins ara era el pilar de la marca.

Top 10 cotxes 2016 1. Citroën C4 2. Seat León 3. Seat Ibiza 4. Volkswagen Golf 5. Opel Corsa 6. Renault Mégane 7. Volkswagen Polo 8. Renault Clio 9. Nissan Qashqai 10. Dacia Sandero

El Volkswagen Golf es consolida com un dels més venuts gràcies a les 28.678 unitats venudes del compacte i la versió familar, l’Opel Corsa, amb 26.897 cotxes matriculats, el Renault Mégane, amb 26.040 cotxes, el Volkswagen Polo amb 25.424, el Renault Clio amb 25.357, Nissan Qasqhai amb 25.202 i Dacia Sandero amb 25.068 unitats matriculades.

Les marques més venudes

Pel que fa a marques, Renault és la marca amb més cotxes venuts a l’estat espanyol al llarg del 2016 gràcies a les 90.053 unitats matriculades, seguida molt de prop per Opel, amb 89.383 unitats i Volkswagen amb 89.523 cotxes matriculats.

A certa distància del podi se situa Seat (77.643), Citroën (60.607), Ford (60.114), Nissan (57.087), Toyota (55.672) i Kia (53.412), que tanca el Top 10 de marques.

SUV i dièsel dominen el mercat

Pel que fa als tipus de combustible, els vehicles dièsel continuen dominant la quota del mercat amb un 56% del total, mentre que els benzina només acumulen un 40% del total de les vendes i matriculacions. Els vehicles híbrids i elèctrics sumen un preocupant 3% del total.

Per acabar, 2016 ha confirmat la tendència del mercat a consumir cada cop més vehicles SUV o tot camí de totes les mides (petits-urbans, mitjans-compactes i grans), que segueixen amb índexs de creixement interanual superiors al 30%.