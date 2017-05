Tesla desembarca a Barcelona

Tesla és la marca de moda de la indústria de l’automoció. Un fabricant capaç de fer trontollar els fonaments d’un sector amb més de 100 anys d’història i consolidar-se com el gran referent en matèries de mobilitat elèctrica, sostenible i de la conducció autònoma.

La marca presidida per Elon Musk es troba en ple procés d’expansió, i la capital catalana és un dels llocs escollits per Tesla per instal·lar-hi una botiga física. En aquest cas, la botiga inaugurada avui és una 'pop-up store', és a dir, una botiga provisional que estarà oberta i en funcionament fins al proper 12 de juliol al moll de la Barceloneta, al cor del Port Vell de Barcelona.

A més de la botiga física, Tesla ha localitzat a la capital catalana el domicili social per la seva filial d’Espanya i Portugal

Segons hem pogut saber, aquest espai interí serà substituït per un concessionari físic convencional que segurament s’instal·larà en un indret molt concorregut de la capital catalana (molt probablement, a la zona costanera).

La 'pop-up store' de Tesla disposarà de dos models exposats: els visitants podran veure i provar –prèvia reserva 'online'– el Model S, un esportiu elèctric, i el Model X, el primer SUV de la marca. Tots dos cotxes són totalment elèctrics, amb bons rangs d’autonomia –al voltant de 500 quilòmetres– i disposen del mode de conducció autònoma anomenat autopilot, que permet als models de Tesla poder circular sols en la pràctica totalitat d’escenaris i condicions de circulació.

Aposta per Catalunya

L’altre front de batalla que Tesla té obert al país és el dels supercarregadors. Tesla disposa ja de quatre supercarregadors a Catalunya, a les localitats de Torrefarrera (Lleida), a l’autovia T11 (Reus-Tarragona), a Girona i a l’Aldea (Terres de l’Ebre). Aquest 2017 n’obrirà dos més, un a Caldes de Malavella i un a Sant Cugat del Vallès, per abastir els clients de l’àrea metropolitana.

A més, i com hem pogut esbrinar, Tesla n’obrirà un altre a finals d’any o a inicis del 2018 a la Seu d’Urgell per abastir els clients andorrans i/o turistes que visiten els Pirineus, i està analitzant molt seriosament la possibilitat d’obrir un supercarregador a la Catalunya Central –molt probablement, a la zona del Bages– per donar cobertura als viatgers que circulin per la C-25 (Eix Transversal).