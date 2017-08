Tesla Model X vs. Lamborghini Aventador: qui és més ràpid? (Vídeo)

Les “drag racing” o curses d’acceleració pura formen part de la cultura automobilística nord-americana. Dos cotxes s’enfronten per veure quin dels dos té una major capacitat d’acceleració i és més ràpid en una distància determinada.

En aquest cas els nord-americans de “dragtimes” van voler enfrontar cara a cara el Tesla Model X P100D amb Ludicrous Mode (acceleració extrema) i un Lamborghini Aventador SV al circuit de Palm Beach International Raceway, a l’estat de Florida, en una carrera d’acceleració en quart de milla (uns 400 metres).

Les xifres Model X P100D: elèctric, 588 CV i 2.400 quilos Lamborghini Aventador SV: gasolina V12, 750 CV i 1.500 quilos

És el primer cop que algú compara l’acceleració del SUV més ràpid del món, amb 588 CV de potència extrets de dos motors elèctrics i un pes de 2.400 quilos, amb l’esportiu italià, que té un motor tèrmic de gasolina V12 i arriba als 750 CV, amb un pes de tan sols 1.500 quilos. Però les diferències no acaben aquí, ja que el Tesla costa uns 165.000 dòlars, però el Lamborghini té un preu de 530.000 dòlars, pràcticament cinc cops superior al del cotxe elèctric.

Tot i que el Model X és un SUV tecnològic amb set places, amb uns índexs de seguretat molt elevats i amb capacitats “off-road”, sorprenentment va imposar-se al seu rival italià, molt més lleuger i potent, en la prova del quart de milla.

A més, durant la carrera el Model X va batre tots els rècords d’acceleració (de 0 a 100 en 2’9 segons) i va convertir-se oficialment en el SUV més ràpid del món, tot i que en el moment de la carrera el seu nivell de càrrega era del 72%, i els cotxes de Tesla no extreuen tota la seva potència si no estan carregats al màxim per intentar allargar l’autonomia de la bateria.

