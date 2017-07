Rolls-Royce presenta la vuitena generació del Phantom

Rolls-Royce ha presentat la renovació del model més luxós de la gamma, creat l’any 1925 i que des d’aleshores s’ha mantingut com tot un referent en el mercat de les berlines de luxe, si bé és cert que des de l’any 1990 la seva producció va finalitzar i no va ser fins l’any 2003 que es va recuperar el model –ja de la mà de BMW, actual propietària de la marca britànica-.

DISSENY EXTERIOR AMB POCS CANVIS

Si fem una ullada al disseny exterior la vuitena generació del Phantom sembla més aviat una actualització estètica de la setena –que va ser presentada l’any 2003-, però el cert és que hi ha una sèrie de canvis que justifiquen que es tracti d’un model nou. La graella frontal ara es troba més integrada i compta amb dues línies de disseny que recorren tot el capó per integrar-se al sostre del cotxe aportant un disseny molt elegant. Pel que fa a la il·luminació del vehicle, tota la responsabilitat recau sobre uns fars davanters que tot i tenir un disseny similar als anteriors ara compten amb llum diürna de tipus LED integrada i il·luminació làser.

NOU MOTOR I PLATAFORMA

Però el canvi més important en aquest nou Phantom no és visible a simple vista, doncs els de Goodwood han anunciat que la plataforma, desenvolupada conjuntament amb BMW, és completament nova i aporta un 30% extra de rigidesa. Això sí, continuarà oferint-se amb batalla curta o llarga (anomenada “Long Wheelbase”). El comportament del Phantom no només millorarà gràcies a aquesta nova plataforma sinó que encara serà més noble i confortable gràcies al sistema de càmera davantera que és capaç d’analitzar les irregularitats de l’asfalt per preparar els amortidors. Aquest sistema, juntament amb la direcció a les quatre rodes, garantiran que l’experiència de conducció sigui molt plaent.

Rolls-Royce encara evoluciona més sota l'aixolpuc de BMW i una clientela fidel disposada a pagar el que calgui per un Phantom de darrera generació

En qualsevol cas els enginyers de Rolls-Royce no només han volgut millorar el comportament del model, sinó que també han optat per millorar el confort dels seus ocupants gràcies a l’ús de finestres amb doble vidre de sis mil·límetres o de materials com l’escuma i el feltre a llocs estratègics del cotxe per reduir fins a un 10% el so del mateix circulant a 100 km/h.

Una altra de les novetats del nou Phantom és el seu nou motor V12 de 6.75 litres que augmenta la potència i les prestacions respecte al seu antecessor. Associat a un canvi automàtic ZF de vuit velocitats i gràcies a l’ús de dos turbocompressors la seva potència es situa en un total de 570 cavalls i 900 Nm de parell, un increment considerable tenint en compta que el model actual desenvolupa 460 cavalls i 720 Nm de parell.

PERSONALITZABLE GAIREBÉ FINS A L’INFINIT

Tot i que el disseny interior presenta pocs canvis respecte a l’anterior generació, Rolls-Royce no ha volgut quedar-se al marge d’una de les innovacions tecnològiques més habituals en els vehicles d’alta gamma, de manera que el nou Phantom disposa d’una instrumentació totalment digital amb una pantalla TFT de 12,3 polzades.

Aquesta pantalla també anirà acompanyada d’una altra pantalla retràctil per accedir a totes les funcions multimèdia, de navegació i fins i tot WiFi, que juntament amb les possibilitats de personalització gairebé inacabables del model (gràcies al programa "bespoke" de la marca) faran que cadascun dels pocs Phantom que ens creuem per la carretera siguin models totalment únics.