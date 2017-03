El nou vídeo de Renault Sport anticipa com serà el nou Mégane RS

Renault sempre ha destacat per ser una de les marques que més diferencia els seus cotxes en funció de si parlem de la versió “civilitzada” o la versió esportiva. Mentre que els primers són molt confortables i acostumen a tenir un tarat de la suspensió força tou en pro del confort dels seus ocupants, els segons tenen una posada a punt sensacional i acostumen a batre rècord als circuits.

El nou Mégane RS –que ja s’havia deixat veure per Suècia amb la carrosseria camuflada- promet tornar a donar guerra en l’eterna lluita de temps al circuit de Nürburgring Nordschleife en la categoria de compactes de tracció davantera, de la mateixa manera que va fer amb Seat quan es va disputar el millor registre amb el León Cupra. Aleshores el Mégane RS va obtenir el millor temps i Seat va superar el model francès aturant el cronòmetre en 7:58.44 minuts.

Renault no va perdre el temps i va desenvolupar una versió encara més radical, la RS 275 Trophy-R, amb la que milloraria el temps del Cupra en quatre segons per assolir uns impressionants 7:54.36 minuts.

Renault vol tornar a liderar la lluita per ser el més ràpid a Nürburgring i la referència dels compactes de tracció davantera

Renault tornava a liderar els temps per volta a l’Infern Verd però amb el pas del temps altres models arribarien per destronar el Mégane, de manera que l’Honda Civic Type-R –amb 7:50.63- i el Volkswagen Golf GTI Clubsport S –amb 7:49.21- van posicionar-se com els compactes més ràpids, podi que mantenen en l’actualitat.

Però si Renault va desenvolupar un model específicament per destronar el León Cupra, és de suposar que hauran posat tota la carn a la graella per tal que el seu nou Mégane RS superi tant l’Honda com el Volkswagen, i de moment la informació que coneixem permet fer-se una idea de l’aposta que està realitzant la marca del rombe en aquest sentit.

Els 5 compactes de tracció davantera més ràpids a Nürburgring Volkswagen Golf Clubsport S – 7:49,21 2. Honda Civic Type-R – 7:50,63 3. Renault Mégane R.S. 275 Trophy-R – 7:54,36 4. SEAT León CUPRA 280 – 7:54,4 5. Renault Mégane RS 265 – 8:07,97

El nou Mégane RS disposarà d’un propulsor turboalimentat de dos litres que desenvoluparà una potència d’uns 300 cavalls aproximadament, així com d’una caixa de canvis que podrà ser manual de sis velocitats o automàtica amb la tecnologia EDC de doble embragatge. En qualsevol cas, el teaser que ens ha mostrat Renault no només permet escoltar el nou motor, sinó que també deixa veure un detall de caire força esportiu, i és que els fars antiboira tenen la forma del logotip de Renault Sport. Tota una declaració d’intencions.

La nova versió esportiva disposarà únicament de la carrosseria de cinc portes -d’igual manera que succeeix amb la versió normal- i previsiblement incorporarà la direcció a les quatre rodes que ja s’ha vist en altres models de la marca i que permetrà una major agilitat en circuit.

Arribarà al mercat al llarg de 2018 però tot apunta a que la presentació oficial serà al Saló de Frankfurt d’aquest mateix 2017. Així doncs, caldrà estar atents al que podria ser el nou rei dels compactes de tracció davantera a Nürburgring.