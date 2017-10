Nissan Futures 3.0, l’elèctric ja ha deixat de ser el futur

Recentment hem assistit a l’esdeveniment Nissan Futures 3.0 que la marca japonesa ha celebrat a Oslo, la capital de Noruega. Allà s’ha presentat “l’ecosistema elèctric de Nissan” que engloba tot un seguit de novetats, com nous vehicles, avenços pel que fa a les bateries o les infraestructures i fins i tot electricitat gratis pels clients de la marca.

No és casualitat que Nissan hagi escollit un país com Noruega per celebrar un esdeveniment tan important respecte al vehicle elèctric, doncs es tracta d’un dels països amb més vehicles d’aquest tipus per càpita, i de fet de tots els que es venen el 25% són de la marca japonesa. A casa nostra ens pot semblar llunyà, però la mateixa alcaldessa d’Oslo, Marianne Borgen, explica l’èxit del vehicle elèctric a la ciutat gràcies a "la reducció del trànsit normal, la implantació del trànsit elèctric prioritari o a l’aparcament i la recàrrega gratuïta" per aquest tipus de vehicles. D’altra banda, els vehicles amb motor de combustió interna paguen aparcament i taxes o impostos més elevats.

El mateix president de Nissan Europa, Paul Willcox, ha reconegut que la revolució del vehicle elèctric de la marca va començar fa més d’una dècada i en aquest període n’han venut més que qualsevol altre fabricant, de manera que ja estan començant a ultimar els plans per la propera dècada.

NOVA GAMMA DE VEHICLES ELÈCTRICS I MILLORES EN LA INFRAESTRUCTURA

En primer lloc aquests plans passen per afegir nous vehicles a la gamma d’elèctrics. Si fa uns dies us parlàvem de la millora en l’autonomia de la e-NV-200, durant l’esdeveniment Nissan Futures celebrat a Oslo s’ha presentat per primer cop la nova generació del Nissan LEAF, amb una autonomia de fins a 378 quilòmetres i tecnologia autònoma, com us explicarem en detall.

Però la marca sap que un dels principals handicaps que té la població a l’hora d’accedir al vehicle elèctric té a veure amb la infraestructura de recàrrega. En aquest sentit, Nissan expandirà un 20% la seva xarxa de recàrrega exterior durant els propers 18 mesos. Fins ara s’han instal·lat més de 4600 carregadors ràpids (amb tecnologia CHAdeMO) per tota Europa i es preveu augmentar aquesta xifra en 1000 unitats addicionals instal·lades en autopistes, pobles i ciutats europees en col·laboració amb propietaris d’empreses, municipis i líders del sector.

MILLORES EN LES BATERIES

Un altre dels problemes als que s’enfronten els possibles clients de vehicles elèctrics té a veure amb les pròpies bateries, per això Nissan ha anunciat per a 2018 la seva nova gamma d’unitats de recàrrega domèstica i per oficines. Aquesta tecnologia de carregador domèstic de doble velocitat i 7kW permet recarregar per complet el vehicle elèctric en tan sols 5 hores i mitja, un temps de recàrrega un 70% inferior al que hi havia fins ara.

Tanmateix, per aquells propietaris d’empreses que necessitin una recarrega ràpida de la seva flota de vehicles elèctrics (per exemple de la mencionada e-NV-200) Nissan ofereix un carregador encara més capaç de 22kW que recarrega la bateria en tan sols dues hores.

Finalment pel que fa a les bateries la marca japonesa ha presentat el sistema d’emmagatzematge energètic domèstic xStorage, que permet emmagatzemar l’energia per abaratir els costos de la mateixa (no és el mateix reclamar un pic de potència a la xarxa elèctrica de matinada que al vespre) o fins i tot crear energia elèctrica pròpia totalment renovable gràcies a plaques solars. Es preveu comercialitzar fins a 100.000 unitats d’aquest emmagatzematge domèstic fins a 2020, però evidentment tota aquesta tecnologia trobarà, en funció de la legislació vigent de cada país, més o menys facilitats d’implantació.

ELECTRICITAT GRATUÏTA PELS CLIENTS DE NISSAN

Com a darrer aspecte destacable de la presentació ens trobem amb una oferta molt suculenta: Nissan oferirà electricitat gratis pels seus clients de vehicle elèctric. Durant el passat 2016 la marca ha estat provant a Dinamarca una tecnologia mitjançant la qual, gràcies a l’ús de carregadors bidireccionals, els clients paguen la quantitat corresponent a la instal·lació d’un carregador V2G però a partir de llavors tota l’electricitat que necessitin serà gratuïta. Bàsicament es pot fer servir l’electricitat de la xarxa per recarregar el vehicle però també es pot enviar electricitat a la pròpia xarxa (provinent de plaques solars, per exemple), venent-la i recuperant la inversió inicial feta en la recàrrega.

Evidentment Dinamarca és un altre dels països que segueix la mateixa línia de treball sobre el vehicle elèctric de Noruega però Nissan ha anunciat que també col·laborarà amb l’empresa OVO al Regne Unit per expandir aquesta tecnologia que, això sí, a hores d’ara sembla llunyana a casa nostra.

En qualsevol cas l’aposta de Nissan pel vehicle elèctric és tan forta que de ben segur aquests tipus de tecnologia s’acabaran expandint per tota Europa, inclosa Catalunya. El mateix Willcox ha declarat que pas a pas van eliminant les barreres per l’adopció del vehicle elèctric, tant pel que fa a infraestructures com pel que fa a la pròpia forma d’accedir a l’electricitat. Queda molt camí per recórrer, però sens dubte Nissan fa anys que s’ha situat al capdavant.