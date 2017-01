Lamborghini prepara un SUV híbrid

Que Lamborghini fabriqui un SUV híbrid endollable podria semblar una quimera no fa gaire temps, i de fet molts dels puristes i fans de la marca de Sant’Agata Bolognese no ho acaben de veure clar, però la marca italiana està ultimant els detalls del Lamborghini Urus, el primer totcamí de la història de la marca i a la vegada el primer híbrid endollable mai fabricat per Lamborghini.

De fet, l’Urus serà l’únic vehicle híbrid de tota la gamma Lamborghini, i neix de la necessitat d’omplir un segment cada cop més sol·licitat pels clients de més poder adquisitiu, el dels SUV de luxe.

Segons va afirmar el responsable de recerca i desenvolupament de la marca Maurizio Reggiani, el nou Urus disposarà d’unes bateries de 200 quilos a la part posterior del vehicle, que s’associarien amb el motor tèrmic turbo (un altre greuge per als puristes) a la part davantera del vehicle.

El nou Lamborghini Urus disposarà d’un sistema de tracció total i, a banda de la versió híbrida, els de Sant’Agata Bolognese planegen comercialitzar una versió tradicional dotada d’un motor atmosfèric de benzina V8 de quatre litres de cilindrada. Encara haurem d'esperar, però: el futur Urus arribarà al mercat durant el primer semestre del 2018.