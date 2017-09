El nou Honda CR-V acomiada el dièsel i abraça la tecnologia híbrida

El CR-V que Honda presenta al Saló de Frankfurt d’enguany és més que la nova generació del totcamí de la marca, ja que és el primer cotxe híbrid que la marca nipona comercialitzarà al Vell Continent i anticipa l’ADN del llenguatge estètic d’Honda de cara als pròxims anys.

El CR-V és el SUV més venut al món, i el nou CR-V Hybrid (aquest és el nom oficial del nou totcamí ecològic) manté l’essència del seu predecessor, però creix en dimensions –més alt, més ample i més llarg- i amb una aparença més potent i més musculada que el CR-V que coneixíem fins ara.

La gran novetat d’aquest nou híbrid és el sistema Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD), que consisteix en maridar un motor de gasolina de quatre cilindres 2.0 i-VTEC amb dos propulsors elèctrics auxiliars, cosa que permet un parell molt ple en qualsevol rang de revolucions amb un índex d’emissions a l’atmosfera més petit i que redueix de forma significativa el consum de carburant. Aquesta estructura vol dir també que el nou SUV japonès disposarà d'un sistema de tracció integral permanent.

Dos motors elèctrics auxiliars (un sobre cada eix) acompanyen al motor de gasolina principal d'aquest SUV japonès

D’entrada, el nou CR-V Hybrid comptarà amb una transmissió automàtica de tipus CVT (igual que els Toyota, per exemple), i disposarà de tres modes de conducció anomenats EV Drive, o 100% elèctric; Hybrid Drive, o combinat, i Engine Drive, amb què tan sols utilitzarà la potència del motor de combustió si s’han esgotat la capacitat de les bateries. Els dos primers modes seran els més adequats per una circulació urbana mentre que el tercer es reserva per a la conducció per autopistes o carreteres ràpides.

El nou CR-V Hybrid no serà endollable, ja que una dinamo interna aprofitarà l’energia cinètica del vehicle per recarregar les bateries, i en el mode Hybrid Drive fins i tot utilitza una part de l’energia del motor per recarregar les bateries del cotxe.

El nou CR-V no disposarà de cap motorització dièsel, i l’única futura motorització prevista de cara al 2018 és la possibilitat d’optar per un motor de gasolina més modest, Turbo VTec, de tan sols 1,5 litres de cilindrada que arriba fins als 182 cavalls de potència i que a diferència del motor de dos litres sí que es podrà associar a un canvi manual de sis velocitats, a banda del ja esmentat canvi automàtic de tipus CVT.