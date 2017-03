Bugatti Chiron, superant l’insuperable

La marca francesa de vehicles esportius Bugatti ha tornat a crear un model que supera totes les xifres “normals” en un cotxe tal com ja va fer l’any 2005, quan va posar a la venda el seu model Veyron. Aleshores va suposar una autèntica revolució assolir els quatre dígits de potència màxima: 1001 CV i 1250 Nm de parell desenvolupats per un motor de setze cilindres W16 i 7.993 centímetres cúbics que permetien assolir una velocitat màxima de 407 km/h. Però no només era extrem en el motor, ja que els pneumàtics dissenyats per Michelin eren específics per aquest model i la seva substitució costava més de 27.000 euros , el vehicle només podia ser reparat pels mecànics de la marca -i era transportat de qualsevol part del planeta fins a la fàbrica situada a Molsheim, França-, el canvi d’oli ascendia a més de 18.000 euros i el preu total superava el milió d’euros.

Aquestes dades van ser superades l’any 2010 pel Bugatti Veyron Super Sport, que arribava als 1200 cavalls i 1500 Nm de parell, assolint una velocitat màxima de 431 km/h i amb un preu que s’acostava als dos milions d’euros.

Neix el Chiron

I l’any 2016 Bugatti va presentar el Chiron, un cotxe que ja d’entrada encara més excessiu que el model al qual substitueix. El motor continua sent un W16 però en aquesta ocasió desenvolupa 1500 cavalls i un parell de 1600 NM. Disposa de quatre turbos gestionats electrònicament de manera que dos d’ells estan activats permanentment i els altres dos ho fan a partir de 3800 revolucions, així com d’un xassís monocasc fabricat en fibra de carboni o d’uns frens carboceràmics de 420mm davant i 400mm darrera, acompanyats d’unes pinces d’alumini amb pistons de titani.

Davant aquest impressionant desplegament tecnològic les xifres del Chiron encara són més increïbles que les del Veyron: menys de 2,5 segons en el 0-100 km/h, menys de 13,5 segons en el 0-300 km/h i una velocitat màxima superior a 420 km/h. Novament ha sigut la marca francesa Michelin l’encarregada de desenvolupar uns pneumàtics específics pel Chiron, que han de suportar unes forces centrífugues de fins a 3.800g. circulant a 400 km/h (l’equivalent a 3.800 cops la força de la gravetat).

Una de les 500 unitats que es fabricaran en total l’hem pogut veure al saló de Ginebra, i segons la pròpia marca, pertany a un client “d’un país on es parla alemany” i està fabricat en fibra de carboni blava anomenada “Bleu Royal”.

Bugatti només fabricarà 500 unitats a un preu de 2'4 milions cadascuna

Bugatti ja ha venut 250 de les 500 unitats que es posaran a la venda a clients que encara no l’han pogut ni tan sols provar, a raó de 2,4 milions d’euros per unitat aproximadament. Així no és d’estranyar que el client mitjà de Bugatti tingui 84 cotxes, tres avions i un iot, segons paraules del propi director de la marca, Wolfgang Dürheimer.

Com a mínim la marca ja no perdrà diners per cada unitat venuda, com va succeir amb el Veyron. Sense dubte, si hi ha una marca que destaca per l’excés en tots els sentits, aquesta és Bugatti.