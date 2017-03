Aerton, la nova temptació de Volkswagen

El concepte d’una berlina esportiva derivada del Passat no és nou a Volkswagen. De fet, el Passat CC ocupava aquest espai fins a la gamma dels de la Baixa Saxònia. Però Volkswagen ha decidit interpretar i dissenyar aquesta berlina cupè sota el format dels clàssics Gran Turisme per donar lloc a un nou vehicle, l’Aerton.

El flamant Aerton està basat en la plataforma MQB, la màgica plataforma modular del grup Volkswagen que permet reduir de forma significativa els costos de desenvolupament de models nous. El nou Aerton farà 4’86 metres de llarg, 1’87 d’ample i tan sols 1’43 d’alt, dotant al nou model d’una silueta baixa, ample i allargada. Les proporcions ideals d’un Gran Turisme esportiu de tall cupè.

L'Aerton serà el nou Gran Turisme de Volkswagen i el topall de la marca, amb l'excepció de Xina, on cemrecialitza un model encara més gran, el Phideon

El nou Gran Turisme de Volkswagen té unes línies elegants, caracteritzades per uns grups òptics allargats LED i una prominent calandra central, unes nervadures laterals marcades que li atorguen una aparença musculosa i una línia de cintura no massa elevada que emfatitza el seu caràcter esportiu. Pel que fa als interiors, el nou Aerton disposarà de dues línies d’equipament i disseny anomenades “Elegance” i “R-Line”, destinades a un públic més conservador en el primer cas o de tall esportiu en el segon.

L’Aerton disposarà de motors dièsel TDI i benzina TSI de quatre cilindres turbo amb potències compreses entre els 150 i els 280 cavalls. Val a dir que les motoritzacions més potents aniran únicament associades a un canvi automatitzat DSG de sis velocitats i doble embragatge i un sistema de tracció integral 4Motion.

A més l’Aerton disposarà d’interessants novetats tecnològiques tals com una pantalla tàctil de 9’2 polzades o un sistema “Head up Display”. El nou model de la Baixa Saxònia arribarà al nostre mercat a l’estiu, per bé que Volkswagen encara no ha fet públics els preus.