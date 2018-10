El cotxe elèctric de Jaguar farà soroll per evitar atropellaments [Vídeo]

Un dels problemes més seriosos en matèria de seguretat viària en entorns urbans que tenen els nous vehicles elèctrics i híbrids és que no fan soroll. De fet, estem mal acostumats a travessar el carrer sense mirar refiant-nos del so de motor de combustió, i aquesta realitat es fa especialment difícil per a les persones invidents o amb problemes visuals.

Jaguar ha volgut donar resposta a aquest problema amb un sistema incorporat al nou I-Pace que emet un so quan circula a velocitats inferiors a 20 km/h i serveix per anunciar als vianants de la seva presència. A partir de 20 km/h el cotxe no emet cap so, perquè les diverses proves han demostrat que el soroll de les rodes i del vent és suficient per alertar els vianants de la presència del vehicle.

Aquest sistema no es podrà desconnectar i s'avança a la nova legislació europea que preveu regular el so dels vehicles elèctrics a partir del juliol del 2019 .