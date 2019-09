¿Els cotxes elèctrics són més perillosos?

Els cotxes elèctrics d’altes prestacions representen cada cop un percentatge més gran de les vendes en el segment dels cotxes esportius i de luxe. I és que algunes marques com Tesla s’han convertit en referents dinàmics i prestacionals de primer ordre, i no és estrany veure com els cotxes elèctrics d’altes prestacions deixen molt enrere els cotxes de gasolina o dièsel equivalents, tal com vam poder comprovar en primera persona ara fa alguns mesos.

Amb tot, un estudi d’AXA explica que els cotxes elèctrics d’altes prestacions tenen un 40% més de probabilitats de patir un accident que els cotxes de tall esportiu amb motor de combustió. Aquesta realitat s’explica per la falta de perícia dels conductors d’aquests cotxes, poc avesats a la conducció amb cotxes elèctrics molt potents i amb una entrega de parell immediata que fa que l’acceleració d’aquests vehicles sigui molt superior a la dels cotxes de combustió tradicionals.

L’estudi d’AXA conclou que els conductors d'elèctrics d’altes prestacions haurien de rebre una formació específica per poder circular amb seguretat amb els seus vehicles i ser capaç de dominar la seva capacitat d’acceleració i distància de frenada, elements prou diferents dels d’un vehicle de combustió tradicional.

En canvi, l’estudi revela una altra informació rellevant, i és que els cotxes elèctrics urbans (més petits, poc potents i enfocats a un ús racional i diari) tenen un 10% menys d’accidents que els cotxes urbans amb motor de combustió, cosa que reafirma que el problema de seguretat en els cotxes elèctrics rau més en la inexperiència dels conductors que no pas en la mecànica i el sistema de tracció del vehicle.