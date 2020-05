3 consells per tornar a conduir després del confinament

Hi ha gent a qui li agrada molt conduir, però també és ben cert que molts altres ho fan per obligació i necessitat, i haver de tornar a agafar el volant després de molts dies d’inactivitat pot fer venir mandra o fins i tot una certa angoixa. A més, el nostre estat d'ànim després d'uns dies tan durs i difícils no és del tot òptim, i els nervis i les inseguretats sempre són enemics de la seguretat viària.

Conduir és un dels actes més mecànics que coneixem. Un cop ens hi acostumem, ja ni tan sols pensem en embragar, canviar de marxa i deixar anar el pedal mentre accelerem quan sortim d’un semàfor, o en localitzar qualsevol comandament sense haver de desviar la mirada del carrer o la carretera. Però per poder fer tots aquests actes de manera instintiva primer cal un procés d’adaptació i de redescobriment del nostre propi vehicle. Hi haurà gent que al cap de dos minuts d’estar al volant ja haurà recuperat tota la capacitat i habilitat al volant, però unes altres persones poden trigar una mica més de temps. De la mateixa manera, si veiem que a algú li costa una mica arrencar hem d'intentar contenir-nos i evitar tocar el clàxon o increpar-lo, perquè no hi ajuda gens.

La primera cosa que podem fer és intentar circular uns pocs minuts per carrers o zones poc transitades per tornar a recuperar el tacte de la conducció. Podem aprofitar l'avinentesa per omplir el dipòsit o anar a comprar aliments, dos dels supòsits previstos per l’actual estat d’alarma.

En segon lloc, caldrà que respectem al màxim les normes i que vigilem especialment amb els vianants i les bicicletes, que aquests dies han recuperat massivament els carrers sobretot en les franges horàries utilitzades per passejar o jugar. Molts sentirem la temptació de córrer una mica més veient que el carrer està buit, però hem de pensar que en qualsevol vorera o cantonada hi pot haver nens jugant a pilota amb pares, gent gran passejant o algun esportista.

Per acabar, molts hem estat preparant i pensant algunes rutes o escapades amb el cotxe o la moto per mirar de recuperar el temps perdut pel confinament. Tots tenim ganes de tornar a la carretera i de visitar llocs de tot el país, però les ànsies de voler-nos escapar no ens han de fer més imprudents al volant i cal que siguem més disciplinats que mai quan ens hi posem, respectar el límit de velocitat i entendre que compartim la xarxa viària amb la resta de persones que també en volen gaudir.