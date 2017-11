Consells per a conductores embarassades

L’embaràs no ha de ser cap impediment per conduir, a no ser que els metges indiquin el contrari. Si comptem amb el vist-i-plau dels doctors, posar-se al volant no hauria de suposar cap impediment per a les dones que estiguin embarassades si aquestes es senten còmodes i capacitades al volant. Generalment, i en un embaràs sense complicacions, moltes dones acostumen a conduir fins pràcticament el darrer mes de gestació. A continuació repassem alguns consells que creiem us poden ser útils:

Cinturó de seguretat i airbag

Abans de res, cal recordar que l’ús del cinturó és obligatori, tant de conductora com d’acompanyant. El cinturó de seguretat ha d’anar en la posició més baixa possible, per efectuar la retenció per la pelvis. De la mateixa manera, cal mantenir l’airbag sempre encès, tant si la dona embarassada circula de conductora o d’acompanyant.

Comoditat al volant

És molt convenient regular l’alçada, profunditat i grau d’inclinació dels seients de forma periòdica per poder trobar la posició més còmode en cada fase de gestació.

Algunes embarassades també una faixa sota la pelvis, sobretot en les fases més avançades de l’embaràs. A més, és molt recomanable utilitzar sabates planes (sense talons) i roba còmode.

Augmentar la distància amb el volant

Aquest consell variarà en funció de l’estat de gestació la dona embarassada i de la mida del seu cos, però per norma general és més que recomanable deixar com a mínim uns 25 centímetres de distància entre seient i volant, per evitar possibles riscos en cas d’accident.

Sense presses

No és del tot recomanable que les embarassades facin llargs desplaçaments en cotxe -més de dues hores-, però si aquests són necessaris, cal planificar bé el viatge, fer les aturades que calgui per anar al lavabo, hidratar-se, estirar les cames i descansar. I sobretot, conduir de manera prudent i relaxada.