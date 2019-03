Els conductors joves paguen el doble per assegurar el cotxe

Els conductors joves –d'entre 18 i 24 anys– són el segment de població que més paga per assegurar el cotxe, segons demostra un estudi del comparador d'assegurances de cotxe Rastreator.com. Aquest segment de població és, segons les companyies asseguradores, el més perillós i el que més risc d'accidents té a causa de la seva manca d'experiència i de la predisposició a cometre més imprudències al volant.

De fet, els conductors d'entre 18 i 24 anys paguen de mitjana uns 725 euros anuals per assegurar el seu vehicle, mentre que la mitjana entre els conductors amb més experiència és de 365 euros, pràcticament la meitat.

Però és a les assegurances a tot risc on es mostren més diferències entre conductors joves i veterans: una assegurança a tot risc per a un conductor de 24 anys s'enfila fins als 1.742 euros anuals de mitjana, mentre que els conductors d'entre 40 i 49 anys paguen de mitjana uns 832 per una assegurança d'idèntiques característiques, un 109% menys que els conductors més joves.

L'estudi de Rastreator.com no mostra resultats per gènere, tot i que les estadístiques diuen que els homes pateixen més accidents al volant que les dones, una diferència especialment significativa en el segment d'edat més jove.