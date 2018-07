Com col·locar correctament els nens a les cadiretes infantils

La normativa europea especifica que tots els infants de menys de 135 centímetres estan obligats a utilitzar cadiretes o sistemes de retenció infantil adequades a la seva talla, pes i edat.

A més, des de fauns mesos els infants estan obligats a circular als seients posteriors llevat que el vehicle no en disposi o que aquestes places ja estiguin ocupades per altres infants. En aquests casos està permès que els infants de menys de 12 anys circulin al seient del copilot, i si els infants utilitzen un sistema de retenció orientat cap enrere (la DGT aconsella, però no obliga, que els nadons de menys de quinze mesos viatgin a contramarxa) és obligat desconnectar l’airbag del seient davanter per evitar possibles lesions cervicals en cas d’impacte.

Aquest 2018 ha entrat en vigor una nova normativa comunitària, anomenada i-Size, que vol optimitzar la seguretat dels infants i passa a catalogar les diverses etapes o grups segons la mida dels infants i no pas pel seu pes, com ha estat vigent fins ara, originant certs maldecaps a mares, pares i tutors legals.

La nova normativa i-Size preveu un ús pràcticament universal dels sistemes d’ancoratge Isofix (si el vostre cotxe és relativament vell potser no disposarà d’aquest sistema) i té per objectiu assegurar la màximaprotecció al cap i les cervicals dels nens i nenes. En aquest sentit, la normativa i-Size obligarà que els infants circulin en sentit contrari a la circulació fins als 15 mesos com a mínim. A partir d’aquesta edat, la nova normativa aconsella que els nens circulin alguns mesos més en sentit contrari a la marxa del vehicle, sempre amb l’objectiu de protegir-los de possibles lesions o traumatismes al cap i al coll, les zones més fràgils en cas d’accident. A més, aquestes cadiretes presenten més protecció en cas d'impacte lateral o frontal.

Els fabricants ja han recollit el guant de la nova normativa, i tots els cotxes venuts a Europa ja disposen de sistema Isofix, perquè és més segur que el cinturó convencional pel simple fet que l’ancoratge Isofix garanteix que la cadireta o sistema de retenció infantil (SRI) està ben col·locat.

Tot i que la normativa no especifica com hem de distribuir les cadiretes dels infants als seients posteriors, la majoria de cotxes només tenen punts d’ancoratge Isofix a les dues places laterals. Si només viatgem amb un infant seria bona idea col·locar la cadireta en el costat que menys estona estigui exposat al sol, i que un adult l’acompanyi a les places posteriors. Però si viatgem amb dues criatures i els corresponents sistemes de retenció és recomanable que un adult ocupi la plaça central per poder atendre'ls, sobretot si viatgen a contramarxa.