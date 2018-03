Un cotxe autònom d’Uber atropella mortalment una ciclista als Estats Units

Avui s’ha conegut el primer accident mortal causat per un cotxe autònom d’Uber que estava en fase de proves. El model, un Volvo XC90 (un dels totcamins més segurs del mercat) modificat per Uber, va atropellar aquest diumenge una senyora que circulava en bicicleta pels carrers de Tempe, a l’estat nord-americà d’Arizona. Bé és cert que l'any 2016 un conductor que utilitzava un Tesla va patir un accident mortal també als Estats Units, però en aquella ocasió es tractava d'un particular i no pas d'una empresa centrada a oferir els serveis d'un cotxe totalment autònom.

Segons apunta l’informe de la policia local de Tempe, la víctima va creuar sense mirar per un lloc prohibit, i el cotxe (que portava un conductor humà però estava circulant en mode autònom) no va poder evitar l’atropellament mortal de la ciclista.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) 19 de març de 2018

Aquest contratemps ha provocat que Uber suspengui temporalment tot el seu programa de proves de cotxes autònoms a les ciutats de Pittsburgh, San Francisco, Toronto i Phoenix (de fet, Tempe és un subrubi de la ciutat de Phoenix), i l’Agència de Seguretat del Transport dels Estats Units ha anunciat que obrirà una investigació que determinarà les causes de l’accident i cimentarà les bases per a normatives més restrictives i acurades per evitar noves tragèdies.

La zona de Phoenix és una de les àrees que més concentren les proves dels fabricants de cotxes autònoms: a banda d’Uber, Arizona també s’hi han vist circular cotxes autònoms d’Alphabet (Google) i General Motors.

Amb tot, aquest no ha sigut el primer accident dels cotxes autònoms d’Uber, tot i que sí el primer que es cobra una vida humana. Ara fa uns mesos un altre Volvo XC90 d’Uber va saltar-se un semàfor en vermell, i a més, ho va fer sense l’autorització corresponent. Aquella falta va fer que el departament de Vehicles de Motor de Califòrnia prohibís a Uber circular amb cotxes autònoms per les carreteres estatals.