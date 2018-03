[Vídeo] Així va ser l’accident mortal del cotxe autònom d’Uber

Sense temps de reacció. El vídeo publicat per la policia de Tempe a Twitter mostra la seqüència de l’atropellament mortal d’una senyora a Tempe, a les afores de Phoenix, Arizona. Tal com es va dir en un primer moment, la víctima mortal, una senyora de 49 anys anomenada Elaine Herzberg, creua per mig d’una carretera en un espai no senyalitzat i en un espai molt poc il·luminat.

La víctima creua per un espai prohibit oels vianants i poc il·luminat on el cotxe no té temps de detectar-la

Tot i que caldrà revisar els sistemes de seguretat del Volvo XC90 -considerat un dels cotxes més segurs del món- i que Uber ha suspès de forma preventiva les seves proves amb vehicles autònoms, val a dir que la majoria d’humans tampoc haguessin tingut una reacció molt més acurada: el xoc probablement hauria estat inevitable en el 99% dels casos amb un conductor humà.

El vídeo mostra també la càmera interior, on es pot veure com l’operari d’Uber Rafael Vasquez no estava gaire atent al control del cotxe, i només reacciona un cop s’ha produït el xoc mortal. Però fins i tot en el cas d’haver estat atent, el temps de reacció no hauria estat suficient per evitar el xoc.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 de marzo de 2018

En el moment de l’impacte el Volvo XC90 d’Uber circulava a una velocitat de 39 mph, uns 62 km/h, d’acord als càlculs policials basats en la distància i temps de detenció del vehicle després de l’impacte. Això suposa que el cotxe estava circulant dins els límits legals.

La polèmica es centra ara en el fet que el sistema LIDAR del Volvo XC90 autònom d’Uber hauria d’haver detectat la presència d’un vianant a molts metres de distància tot i que aquest no fos visible per l’ull humà o les càmeres del cotxe, i ja s¡està investigant per què aquest sistema d’escanejat làser no va funcionar correctament.