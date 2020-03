Vehicles compartits i coronavirus: una font de contagi?

Una de les alternatives al transport públic i al vehicle privat són les empreses de vehicles compartits o de lloguer. De fet els darrers mesos ha estat habitual veure desenes de ciclomotors elèctrics compartits a les voreres de les grans ciutats del país, i cada cop més usuaris opten per llogar un cotxe quan el necessiten realment i no haver de mantenir-ne un de propietat.

Amb tot, els cotxes i motos compartits o de lloguer no deixen de ser una possible font de contagi i infecció del coronaviruos o altres malalties, ja que els comandaments d’un vehicle –és a dir, volant i manillar– són focus de gèrmens habituals.

Afortunadament existeixen diversos productes capaços de netejar les superfícies compartides pels diversos usuaris d’aquests vehicles, però alguns podrien degradar els materials dels vehicles si els apliquéssim directament sobre el volant, el manillar o el canvi de marxes, per exemple. Per tant a ningú se li ha d'acudir aplicar lleixiu, amoníac o solucions en base de peròxid d’hidrogen per desinfectar els comandaments dels vehicles compartits.

Després d’haver consultat a diversos experts en el manteniment i restauració dels interiors dels vehicles, tots coincideixen que les solucions alcohòliques superiors al 70% de concentració són les més adequades per desinfectar els comandaments d’un cotxe o una moto (fins i tot d’una bicicleta o un carro de la compra) per eliminar les restes de coronavirus de la superfície. D’entre totes aquestes solucions, l’alcohol isopropílic o isopropanol (a la venda en pràcticament totes les seccions de neteja dels grans supermercats) és el més adequat per efectuar una neteja o desinfecció dels elements més crítics d’aquesta mena de vehicles.

Per acabar, diversos experts recomanen també utilitzar guants per fer servir l’alcohol isopropílic, ja que és un producte molt irritant, i sempre cal aplicar-lo mitjançant un drap o tovalloleta. A més a més, els guants són un element de seguretat important per tocar el manillar o el volant d’un vehicle compartit si sospitem que pot estar contaminat per gèrmens de tipologia diversa i sobretot evitar al màxim el contacte de les mans (amb guants o sense) amb la cara.