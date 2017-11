Seat incorpora un sistema per detectar si el conductor ha begut o no està en condicions

Seat podria incorporar al 2019 les noves tecnologies i ginys que permeten avançar en el terreny de la seguretat i prevenció dels accidents. El León Cristóbal, el prototip que Seat ha porta aquesta setmana a la Fira de Barcelona, incorpora dos elements revolucionaris pensats per augmentar la seguretat viària, amb especial enfocament en els conductors més joves.

Un d’aquests sistemes és una càmera que enfoca al conductor i és capaç de detectar símptomes de cansament o indicis d’haver begut o consumit substàncies il·legals, i fins i tot enviar un missatge un telèfon predeterminat. Aquesta eina podria ser molt útil per aquells pares preocupats pels seus fills i la seva seguretat al volant.

A més, el León Cristóbal incorpora un test d’aire espirat que permet saber la quantitat d’alcohol ingerida pel conductor abans d’iniciar la marxa i connectata al cotxe mitjançant una connexió de Bluetooth, i que impossibilitaria l’arrencada del cotxe mentre els índex d’alcohol fossin elevats. El sistema tampoc permetria encendre el cotxe si durant la prova aspirada la porta del conductor estigués oberta, el cinturó descordat o el seient de l’acompanyant ocupat, per impedir la picaresca en aquesta mena de control.

Per últim, el prototip Cristóbal disposa d’una mena de caixa negra (precisament anomenada ‘black box’) que enregistrarà tots els moviments del cotxe, així com les possibles infraccions per excés de velocitat i informar-ne al telèfon intel·ligent programat, o fins i tot establir una velocitat limitada prèviament que el conductor no podria superar tot i accelerar a fons