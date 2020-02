Els Mossos enxampen una conductora que falsificava la matrícula per esquivar multes de trànsit

Durant el desembre els Mossos d'Esquadra van comprovar que un automòbil amb una matrícula que no coincidia amb el model fotografiat pels radars en el moment de les infraccions acumulava una quantitat important d’infraccions relacionades amb el límit de velocitat.

Després d’unes setmanes d'investigació, els agents de l’àrea regional de trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord destinats al Grup de Recerca i Documentació van poder descobrir que el cotxe que acumulava les infraccions utilitzava una matrícula falsificada, que no es corresponia amb l’original, de la qual variava només un número: en comptes d’un 9 la matrícula falsificada portava un 7.

A més a més per instal·lar-la s’havien col·locat uns cargols diferents als que habitualment es fan servir per fixar les matrícules, que tenien la funció de facilitar la maniobra de substitució de la placa real per la matrícula falsificada. Encara hi ha un altre detall que va ajudar els Mossos d'Esquadra: la conductora portava un adhesiu a la part del darrere del cotxe que serveix per identificar-lo ràpidament.

El model el concret era un Mercedes-Benz Clase E W210 dels anys 90, i que a més a més havia estat donat de baixa a la DGT l’any 2001. La conductora, amb domicili al Vallès Oriental, havia estat utilitzant aquest sistema fraudulent com a mínim des de fa dos anys, quan van començar a detectar multes per excés de velocitat relacionades amb la matrícula falsificada.

Un cop descoberta, la conductora haurà de fer front a un delicte de falsificació de documents públics, a banda d’haver de pagar les multes per excés de velocitat acumulades els últims dos anys, que tenen un import total d’uns 8.000 euros.