Graven el conductor d’un patinet elèctric circulant a 100 km/h

El compte de Twitter de Social Drive ha penjat un vídeo que ja s’ha convertit en un fenomen viral i en què es pot veure com l'usuari d’un patinet elèctric circula de manera totalment irregular per una carretera de la província de Granada a finals de juliol.

OJO 📹 Circula a casi 100 km/h en patinete eléctrico pic.twitter.com/3ulzCgQfIc — SocialDrive (@SocialDrive_es) July 27, 2020

El patinet infractor, que hauria de circular en aquest tipus de carretera pel voral i a una velocitat igual o inferior als 25 km/h, circula a una velocitat quatre vegades superior al seu límit legal, ocupa el carril dret, no deixa cap distància de seguretat amb la resta de vehicles i fins i tot intenta ocupar el de la seva esquerra per efectuar un avançament al turisme de color fosc que el precedeix.

El conductor del patinet circula a una velocitat que quadruplica el seu límit legal, per un espai prohibit, intentant avançar un turisme, sense deixar distància de seguretat i sense cap sistema de protecció (i, per acabar-ho de complicar, sense cap assegurança de responsabilitat civil en cas d'accident): una imprudència majúscula

A més, l’usuari del patinet no utilitza cap sistema de protecció, com ara casc, genolleres o proteccions als colzes. Cal recordar que en cas d’accident aquests vehicles no tenen cap mena d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, i un possible accident en cas d’atropellament a un ciclista o vianant tindria conseqüències fatals per als implicats.

Ara bé, el conductor del patinet no és l’únic infractor que es pot veure en el vídeo, ja que el vehicle que el segueix i des d'on es grava el vídeo per part de l’acompanyant (molt possiblement un Mitsubishi Montero) també fa cas omís de dues senyals de límit de velocitat de 60 km/h i 80 km/h, i que el conductor del cotxe fosc que és assetjat pel patinet elèctric decideix accelerar per deixar enrere el conductor d’aquest vehicle elèctric i allunyar-se del perill que suposa.