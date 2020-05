BMW X5 Protection VR6: a prova de bales

En alguns països del món la seguretat dels cotxes no es mesura només amb la puntuació de protecció a vianants o ocupants del vehicle i les estrelles EuroNCAP. A Rússia, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia, el sud d'Itàlia, el Magrib o l'Orient Mitjà –entre altres– existeix el risc real que grups violents ataquin amb força les persones que viatgen en un vehicle quan aquest es troba a la carretera, sobretot si circulen al volant d'un cotxe de gamma alta o són objectius de grups criminals.



Per donar resposta a les necessitats específiques d'aquest perfil de compradors (que són més dels que imaginaríem fins i tot a casa nostra), BMW presenta el flamant X5 Protection VR6, la versió blindada i a prova de bales del fabricant bavarès. De fet, el mot VR6 fa referència als certificats i homologacions per a construccions i materials resistents a atacs vigents a Alemanya, i que assegura que aquest SUV està desenvolupat a prova de bales i explosions.

Aquest totcamí blindat aprofita la carrosseria d’un X5 convencional però hi afegeix components resistents. Se segellen els interiors recobrint metalls i vidres gruixuts per permetre que el nou X5 Protection VR6 pugui sortir-se'n amb èxit d’un atac frontal amb subfusells d’assalt, com el popular Kalashnikov AK-47, resistir explosions de granades de mà o d’artefactes explosius de fins a 15 quilos de TNT. A més, les rodes de tipus run-flat de BMW presenten nous reforços als flancs per resistir l’impacte de bales o de metalls, i així evitar que rebentin.

Tot el recobriment i reforç d’aquest X5 Protection VR6 fa que es necessiti una dosi extra de potència per moure el conjunt, que té un pes de gairebé tres tones. BMW utilitza un potent motor V8 (o de vuit cilindres en V, si ho preferiu) 4.4 TwinPower Turbo que ofereix 530 CV de potència i 750 Nm de parell, i és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 5,9 segons i d'arribar a una velocitat punta de 210 km/h. El motor promet un consum superior als 13 litres de gasolina als 100 quilòmetres, una xifra fins i tot moderada tenint en compte la potència del motor i el pes del vehicle.

Els enginyers de BMW han hagut de reforçar les suspensions i el sistema de direcció i frenada per ajustar la plataforma i xassís dels X5 convencionals a aquesta versió Protection VR6. Fins i tot el dipòsit de combustible ha estat reforçat per evitar que exploti en cas d’un atac violent.

Els interiors del nou X5 Protection VR6 ofereixen el màxim nivell de qualitat de la marca alemanya, i de sèrie disposen de climatitzador de quatre zones, sistema de so envolvent d’alta qualitat, quadre de comandaments digital, sistema d’infoentreteniment amb pantalla central de 12,3 polzades i ordres per veu, entre altres.

BMW encara no ha fet públic el preu final del seu X5 Protecion VR6, que es fabricarà sota comanda per a tot el món des de la planta que la marca alemanya té a Toluca, Mèxic, un dels principals mercats per a aquest tipus de vehicles.