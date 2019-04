El president de Seat avisa: “els cotxes nous seran més cars molt aviat”

Si realment voleu comprar-vos un cotxe nou, potser caldria que aneu ràpid. I és que el preu dels cotxes nous augmentarà molt significativament en un futur no gaire llunyà, segons ens desprèn de les declaracions de Luca de Meo, CEO de Seat i que reforcen les paraules de Hans-Dieter Poetsch, president de la junta executiva del grup VAG (matriu de Seat, entre altres) ara fa uns mesos, i que ja avançava un augment imminent dels preus dels vehicles nous.

Aquestes declaracions s’inscriuen en un context d’incertesa en el món de l’automòbil, que Luca de Meo descriu com “un moment molt delicat pels fabricants de cotxes a causa de la transició energètica” i pels nous límits d’emissions molt més restrictius que els actuals que la Unió Europea dictarà d’obligat compliment a partir de 2021.

La nova normativa comunitària mediambiental fixarà un llindar màxim d’emissions de 95 grams de CO2 per quilòmetre, mentre que la mitja d’emissions de CO2 dels cotxes nous venuts a Europa l’any passat va ser de 118,5 grams de CO2 per quilòmetre, cosa que obliga a uns esforços d’inversió i millora de l’eficiència dels motors actuals que els fabricants creuen que acabaran pagant els seus clients.

Encara hi ha més, i és que els fabricants que sobrepassin els llindars d’emssions contaminants establerts per les institucions comunitàries hauran de fer front a multes milionàries. De fet la UE ja ha anuncia que imposarà una multa de 95 euros per cada gram de CO2 de més en cada cotxe venut. Així doncs, un cotxe que emeti 115 grams, per exemple, hauria de pagar gairebé 1.000 euros de multa, i si la marca és capaç de matricular-ne centenars de milers d’unitats en un any determinat, la quantitat final a pagar pot ser estratosfèrica.

A més a més els fabricants de cotxes hauran de fer front a noves proves que inclouran condicions de circulació reals (Real Driving Emissions, RDE) i que mesurarà de forma real quant contamina un cotxe en la vida real.

La solució pels grans fabricants haurà de passar necessàriament per una electrificació progressiva i cada cop més complerta de la seva gamma, però els cotxes totalment elèctrics o híbrids endollables encara són cars a causa dels costos de desenvolupament de les seves tecnologies i dels materials utilitzats en la seva construcció, com ara el liti i que acabarà repercutint, un cop més, en el preu final del producte que pagarà el consumidor final.