Volkswagen T-Roc: la vida després del Golf

Fa quinze anys, Volkswagen va incorporar a la seva gamma de vehicles el Touareg, el primer SUV de la marca. Actualment, un de cada tres cotxes que es venen a l’Estat pertanyen a aquesta classificació. Ara la marca alemanya té un SUV en cadascun dels segments del mercat, en equivalència a algun turisme del seu catàleg. Una estratègia enfocada a augmentar el volum de vendes d’aquest constructor. La família dels crossovers de VW creix amb la incorporació del nou T-Roc, que podríem vincular al Golf, de la mateixa manera que podrem relacionar el futur T-Cross amb la sisena generació del Polo, que acaba d’arribar als concessionaris de la marca.

El T-Roc, que fabriquen a Palmela (Portugal), és un cotxe fonamental per a l’ofensiva d’aquesta marca, com en un futur immediat ho serà el T-Cross, que també formarà part d’un subsegment que ja suposa un 13% de les vendes del mercat espanyol. I és que no hem d’oblidar que el 40% dels compradors de cotxes nous a Espanya opten per aquests vehicles polivalents.

Aquest SUV compacte destaca per les múltiples opcions de personalització que ofereix als seus futurs clients: més de vuitanta, que es complementen amb les dues opcions de color per al sostre, negre o blanc.

El perfil dels seus hipotètics usuaris és molt ampli: clients entre els 25 i els 49 anys d’edat, representants de professions liberals, amb vocació d’esportistes, dinàmics... Un producte que reuneix tots els ingredients necessaris per plantar cara als múltiples competidors que tindrà dintre de les ofertes dels SUV urbans que proposen gairebé totes les marques. Aquest T-Roc estaria una mica per sota del Tiguan, que pertany a un segment superior, amb més habitabilitat, i dos graons per sota del nou Touareg, que coneixerem a partir de la primavera.

Des del punt de vista estètic és un vehicle completament nou, molt fresc. En el seu disseny extern destaquen els leds de llum diürna, molt innovadors respecte a tot el que havíem vist fins ara dins del segment. La seva línia té un cert aire coupé, sobretot a la part posterior.

A dins destil·la un cert aire premium i transmet una sensació d’alta qualitat gràcies al refinament dels acabats, tot i l’excés de plàstics.

L’habitabilitat és òptima, sobretot al davant, tenint en compte les mides que té. Cal destacar també la bona capacitat del maleter, que respon a la necessitat d’espai obligatòria quan ens plantegem anar més enllà de l’hàbitat per al qual ha estat pensat: la ciutat.

El T-Roc ens presenta tres nivells d’acabats: Advance, Style i Sport. L’equipament inclou elements com la connectivitat Car-Net, de múltiples opcions, o el Digital Cockpit, que en breu incorporarà també el Polo nou.

De moment, aquest cotxe està disponible amb llantes de 17 o 18 polzades, però una mica més endavant també hi haurà la possibilitat d’equipar-lo amb rodes de 19”. A Volkswagen volen simplificar l’oferta per no tornar bojos ni els seus venedors ni els clients. Hi haurà quatre paquets bàsics d’accessoris (tots al preu de 900 €), amb set opcionals individuals.

Diverses opcions de motorització

La gamma de motoritzacions inclou tres propulsors de gasolina, amb potències de 115 CV i canvi manual, 150 CV a triar entre un selector manual o un DSG -que la marca creu que serà el més popular-, i 190 cavalls, amb la transmissió integral 4 Motion Active Control, que permetrà tres programes de conducció en funció del terreny pel qual circulem. Les alternatives dièsel són dues: 115 CV manual, i 150 CV amb canvi de marxes manual o DSG, i la possibilitat del sistema 4 Motion.

A la prova dinàmica que vam fer per carreteres de Portugal vam acumular sensacions més pròpies d’un turisme que no pas d’un cotxe amb suspensions de llarg recorregut. Als trams amb més revolts, gairebé ens vam sentir tan còmodes com si els féssim amb un Golf, i probablement ens vam trobar més pròxims a les reaccions d’aquest turisme que no pas a les d’un Tiguan, per posar dos exemples de la marca.

Les úniques pegues que li trobem són el preu (per l’equipament) i la sonoritat del motor. És el peatge que toca pagar quan parlem dels tres cilindres marcats per la norma Euro VI.