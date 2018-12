Seat Tarraco: agrada també a Reus

Després de l’espectacular presentació que Seat va fer a la Tarraco Arena Plaça al setembre, ja hem tingut l’oportunitat de conduir el Tarraco, el tercer SUV de la casa de Martorell. Aquest model ha generat una expectació enorme molt abans de la seva comercialització, que no serà fins al febrer. El nou crossover de Seat neix com a conseqüència de la gran ofensiva de producte que s’està duent a terme els últims temps i que fa que, pendents de com acabi aquest últim trimestre de l’any, les vendes d’aquest 2018 de rècord hagin crescut un 13,7% i els beneficis de l’empresa hagin grimpat més encara, amb una millora del 54,4% respecte al mateix període de l’any passat.

El Tarraco és, probablement, el millor Seat de tota la història, una història que va començar l’any 1953 amb el llançament del primer model: el 1400. Aquest SUV de mides generoses neix amb la vocació de convertir-se en el primer model familiar de la marca, en convivència amb l’Alhambra, un monovolum de comportament impecable que continua vigent, com demostra el creixement constant de la demanda.

El Tarraco és un cotxe dissenyat i concebut a Catalunya, que es fabricarà a la factoria principal del grup Audi-Volkswagen, a Wolfsburg (Baixa Saxònia). L’Ateca, el primer cotxe d’aquestes característiques de Seat, el van començar a produir a la República Txeca, a la fàbrica de Skoda a Kvasiny, i més recentment a Relizane, a Algèria. Els primers mesos de fabricació les unitats no arribaven al mercat espanyol amb la fluïdesa que reclamava la demanda, però ara Mikel Palomera, director general de Seat, no tem que es repeteixi la història amb el Tarraco perquè “la dimensió i la capacitat de la fàbrica de Wolfsburg són gegantines”, explica.

Amb aquest cotxe a Seat pretenen fidelitzar els clients que ja tenen un model de la marca però, sobretot, atreure’n de nous que fins ara compraven cotxes d’altres marques. El Tarraco està muntat a la plataforma MQB A-LWB, la mateixa que fan servir el Volkswagen Tiguan Allspace i l’Skoda Kodiaq, dos cotxes que també tenen unes mides considerables. I això, que podria resultar un condicionant per al comportament dinàmic del Tarraco, no ho és gens tot i que el cotxe fa 37 centímetres més que l’Ateca.

Màximes opcions de connectivitat

En marxa, el Tarraco presenta una agilitat sorprenent, gairebé pròpia d’un cotxe esportiu. Això és possible gràcies a la combinació del control dinàmic del xassís i la utilització d’amortidors hidràulics regulables, i també a les opcions de conducció que proposa el sistema Drive Profile, amb els programes Normal, Eco, Sport i Individual per a les unitats amb dues rodes motrius, a les quals s’afegeix l’opció 4Driver per a les que disposen de tracció integral.

Quan pugem al cotxe el que més crida l’atenció és l’amplitud de l’habitacle, que té una opció per acollir fins a set seients. El maleter també és molt generós, de 760 litres, que poden ser 1.920 amb els seients abatuts, excepte els de davant.

El Tarraco presenta uns acabats superiors als de l’Ateca. Està equipat amb ajudes a la conducció d’última generació, especialment eficaces en situacions d’emergència, en embussos i en maniobres per evitar el xoc. Amb opcions de connectivitat màximes i una pantalla flotant de vuit polzades, aquest cotxe és tot un premium, per bé que a Seat no ho volen dir no fos cas que a les matrius de Volkswagen o d’Audi se’ls emprenyin. El Tarraco està ple de detalls deliciosos, en coherència amb el gran aïllament acústic que té: llandes opcionals de 20 polzades, llums full-led (connectats els del darrere per una banda lluminosa de gran bellesa), una calandra amb personalitat presidida pel nou logotip de la marca, càmera de visió 360º i pedal virtual per obrir el maleter.

El Tarraco arriba sense cap complex, preparat per plantar cara a Ford Kuga, Mazda CX-5, Toyota RAV-4 i DS 7 Crossback; als generosos Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq i Mitsubishi Outlander, i a Tiguan Allspace, Peugeot 5008 i Hyundai Santa Fe, que també ofereixen set places. Estarà disponible en dos nivells d’acabat: Style i Xcellence, als quals una mica més endavant s’afegirà l’FR, molt més esportiu.