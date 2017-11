Saló de Milà: mil i una motos i molt més

Honda CB1000R

Talla la respiració. Una naked que combina una aura de classicisme amb una imatge d’avantguarda total per dibuixar un concepte que aquest fabricant ha batejat com a “Neo Sports Cafe”. Millora un 20% en la relació pes/potència respecte a la versió anterior, redueix de 12 kg i incrementa 15 kW de potència. Incorpora molta electrònica per modular l’estil de conducció.

Polini 100 Evolution

Juguen a casa, i ho fan amb un producte per reptar el vent i obtenir la màxima velocitat. Aquest escúter de disseny futurista, amb un treball aerodinàmic espectacular, porta el nou motor 100 Big Evolution, capaç d’oferir 38 CV de potència i permetre que un vehicle que teòricament està pensat per ser un utilitari agafi unes velocitats pròpies d’una moto de competició.

Kawasaki Z900RS Cafe

Inspirada en models de la marca de començaments dels 70, com ara la Super Four Z1, el fabricant japonès va entusiasmar tothom amb aquesta moto de manillars baixets, seient molt petit i escapaments molt afilats, que destil·la un estil retro, es miri com es miri. Amb personalitat, amb l’última tecnologia com el control de tracció i l’embragatge antirebot. Enamora!

25è aniversari de Shad

El fabricant català de maletes per a moto més conegut de tot el món celebra el 25è aniversari amb un estand espectacular ple de productes nous. El més interessant, el conjunt SH59X, fet en alumini, que permet regular el volum de càrrega amb tres posicions molt fàcils de canviar, amb capacitat per a 46, 52 i 58 litres. També destaca el cofre SH46, on caben dos cascos integrals.

Casc NZi Zeta Optima

Aquest és un dels models més clàssics del catàleg del fabricant murcià. Ara, però, ha sigut actualitzat, amb dissenys nous i, sobretot, l’han fet molt més còmode gràcies als canvis a l’interior. Molt útil sobretot per als desplaçaments per ciutat. És un jet de resina termoplàstica, que pesa només 950 grams, disponible en 14 decoracions diferents, totes amb una pantalla 3D.

SYM TL1

Inspirat en les superbikes, aquest escúter representa el màxim nivell de sofisticació del fabricant coreà. Amb un motor de dos cilindres (465 cc), té 40 CV i promet prestacions per plantar cara a models més famosos de la competència. A destacar: el treball de les suspensions, la qualitat dels components -com els llums led- i el sistema de frenada combinada amb ABS.

Ottano, sobrietat ‘off-road’

Ara fa un any Acerbis, el principal fabricant internacional de roba per al motociclisme de muntanya, presentava la marca Ottano. Dotze mesos després, el catàleg ha crescut amb tota classe de productes amb una imatge retro, més sòbria que la dels productes de colors llampants de la firma original, fets amb la màxima tecnologia i garantint protecció total als usuaris.

Yamaha Niken

Tenir un padrí com Valentino Rossi és garantia d’èxit. El campió italià va acompanyar el llançament definitiu d’aquesta moto/tricicle que havíem vist com a prototip en altres salons, i que ja fan en sèrie. Observeu la forquilla doble a les dues rodes del davant. Porta un motor de tres cilindres, de 847 cc, capaç de generar 115 CV. Amb un dipòsit de 18 l pot fer 300 km.