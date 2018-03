Saló de Ginebra (II): el futur immediat

Audi e-Tron Prototype

Així serà el primer model totalment elèctric de la marca dels anells, que el començarà a vendre a finals d’any. De moment, les presèries ja porten més de cinc milions de quilòmetres de proves en totes les condicions. És un SUV premium amb cinc places i un maleter molt gran que oferirà una gran autonomia i una capacitat de càrrega de bateries molt ràpida: només mitja hora.

Nissan IMx Kuro

Aquest prototip el van presentar al saló de Tòquio l’any passat i ara arriba a Europa. El més interessant és la tecnologia Brain to Vehicle, que interpreta senyals del cervell del conductor per ajudar-lo en l’activació instantània dels sistemes de conducció autònoma del cotxe. Segons el fabricant, això actua molt més ràpid del que ho faríem habitualment els humans.

Bugatti Chiron Sport

Motor W16 de 8.0 litres de capacitat, amb 4 turbocompressors i una potència de 1.500 cavalls. Ho han llegit bé. Una bestiesa. Per millorar la versió anterior d’aquest cotxe han treballat per alleugerir-lo: vidres més prims, ús de fibra de carboni a tot arreu i un nou disseny de la direcció i la suspensió posterior. El preu? Una obscenitat: més de dos milions i mig d’euros.

Porsche Mission E Cross

Aquest concept car és un vehicle laboratori. Té 2 motors elèctrics que donen 600 cavalls, suficients per cobrir el 0 a 100 en 3,5 segons. Per a Porsche, aquesta és la visió dels elèctrics del futur: ràpids a la carretera i a l’hora de carregar les bateries; diuen que 15 minuts. Ja han invertit més de 500 milions d’euros en els derivats d’aquest cotxe, que no serà econòmic.

Jaguar I-Pace

Un dels cotxes més esperats de Ginebra i del que ja se n’havia parlat. Aquest és el primer SUV de luxe que permet a la marca britànica entrar de ple al món dels vehicles elèctrics. L’experiència heretada de la Fórmula-e els ha ajudat a fer un cotxe amb 2 motors elèctrics, un en cada eix, que donen més de 400 CV de potència. L’autonomia anunciada és de gairebé 500 km.

Range Rover SV Coupé

Només hi haurà 999 unitats de l’edició limitada d’aquesta versió de dues portes del Range Rover SV, un cotxe que muntaran a mà i que costarà més de 333.100 €. Facin cua, sisplau. Porta un motor gasolina V8 de 5.0 litres que dona 565 CV i ofereix un parell motor salvatge. El nivell d’acabats i d’equipament i la qualitat dels materials emprats estan a l’alçada del preu.

Lamborghini Huracan

L’any passat va ser un dels protagonistes. Ara arriba millorat amb l’encara més exclusiva versió Performante Spyder, l’opció descapotable d’aquest superesportiu que ja coneixíem. Equipa el conegut motor V10 de 5.2 litres amb 640 cavalls d’origen Audi. Però com que és un cabrio, l’aerodinàmica està penalitzada per això, i només arriba als 325 per hora. Inadmissible.

Volvo V60

Els suecs estaven eufòrics després de rebre el premi al Cotxe de l’Any per l’XC40. Per això el restyling del V60, que feia 7 anys que no revisaven, el van presentar com si fos totalment nou. I, de fet, per la tecnologia que ara incorpora, ho és. Disponible en 6 motoritzacions: dues dièsel, dues de gasolina, i dues d’híbrides per endollar. Recupera l’estètica station wagon de la marca.