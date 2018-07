El nou RS6 arribarà als 600 CV

L’Audi RS6 és un dels símbols més preuats de la marca d’Ingolstadt. Un cotxe insígnia que té la difícil missió d’eclipsar els seus poderosos rivals, com els BMW M5 o el Mercedes AMG E63. Per fer-ho, Audi actualitzarà el seu poderós motor de vuit cilindres en V (o V8, si ho preferiu) gasolina i amb un cubicatge de quatre litres per superar la barrera dels 600 CV i ser capaç d’accelerar del 0 a 100 en tan sols 3’6 segons.

Ara fa poc més d’un any ja vam provar un RS6 Performance que ja superava els 600 CV, però el que planteja Audi ara és que tots els models estàndard (independentment del paquet Perfomance) arribin als 605 CV de potència, 45 CV més que la versió estàndard actual, que es conforma amb ‘només’ 560 CV.

El nou RS6 mantindrà el canvi automàtic de vuit relacions amb convertidor de parell signat per ZF i el sistema de tracció integral Quattro característic de la casa, però introduirà millores aerodinàmiques i estructurals que el permetran ser més ràpid i lleuger -el nou RS6 pesarà uns 80 quilos menys que l’actual- per millorar les prestacions i els índexs de consum i emissions de la berlina familiar i esportiva per excel·lència.

Al nou RS6 l’acompanyarà també la nova generació de l’S6, que arribarà als 450 CV de potència d’un nou motor 2.9 TFSI de sis cilindres en V (V6) que substituirà l’anterior V8 però també mantindrà l’esquema de tracció integral Quattro i el canvi automàtic de vuit relacions.