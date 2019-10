BMW i Mercedes invertiran 30 milions en un centre tecnològic a Barcelona dedicat a la mobilitat

Ja fa alguns mesos que els fabricants automobilístics alemanys BMW i Daimler (la matriu de Mercedes-Benz) han apostat per Barcelona després d’haver-hi ubicat l’únic centre tecnològic de Free Now fora d’Alemanya. Free Now és en realitat un conglomerat de diverses solucions de mobilitat que van des dels patinets elèctrics fins al cotxe compartit.

Aquesta ‘start-up’ és també una aplicació per a telèfons intel·ligents que fins no fa gaire s’anomenava MyTaxi i que aglutina les antigues DriveNow i car2go, i que ja es troba plenament operativa al nostre país. Ara els seus grans fundadors, BMW i Daimler, han anunciat que faran una inversió de 30 milions d’euros en el seu centre de recerca i desenvolupament (R+D) a la capital catalana amb l’objectiu d’ampliar la plantilla fins a arribar als 150 treballadors i millorar els serveis que ofereixen des de la seu ubicada a la plaça de Catalunya de Barcelona.

Aquesta plataforma permet reservar vehicles de l’estil d’Uber o Cabify, però a diferència d’aquestes dues plataformes recorre a taxistes professionals i no a conductors amb llicència VTC. Aquest nou model de negoci permet pactar un preu fix i predeterminat amb un taxista per a un servei i un recorregut concrets.

A més a més, Free Now té algunes funcionalitats pròpies interessants per als taxistes, com ara la Going Home, que permet fer un últim servei de transport de passatgers de tornada a casa després del torn, ja que l’aplicació selecciona els usuaris que es volen traslladar a un punt a la vora al destí final del taxista.

Free Now té més de 14 milions d’usuaris, opera en 100 ciutats europees i té més de 100.000 taxistes que presten els seus serveis mitjançant aquesta aplicació, 18.000 dels quals a l’estat espanyol.