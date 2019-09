El corredor 5G del Mediterrani, una infraestructura que espanta a Madrid

Ahir va saltar la notícia: el ministre Borrell va anunciar que bloquejaria la iniciativa del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, encaminada a crear un corredor 5G del Mediterrani que promogui un espai viari connectat a les últimes tecnologies i a internet 5G que inclogués l’àrea de Catalunya i d’Occitània.

Més enllà dels entrebancs que hi pugui posar el govern d’Espanya, aquest és un projecte estratègic que avança en la direcció que les institucions comunitàries, els fabricants automobilístics i els operadors privats d’infraestructures volen seguir de cara als pròxims anys. De fet, aquest projecte podria aspirar a una subvenció comunitària de més de 8 milions d’euros, i compta amb el suport dels principals fabricants establerts a Europa.

El corredor 5G del Mediterrani és un projecte que vol crear un espai de mobilitat entre Catalunya i Occitània que connecta i adapta les autopistes AP-7 i E-9 per poder-hi circular amb vehicles autònoms i connectats, capaços de circular fins i tot sense supervisió humana, és a dir, sense conductor.

Què és el corredor 5G del Mediterrani?

El 5G no és sinó un canal mitjançant el qual els cotxes autònoms i intel·ligents es podran relacionar entre ells, per bé que algunes companyies com Huawei ja han presentat sistemes capaços de conduir de manera totalment autònoma un vehicle gràcies a la seva capacitat de reconèixer, analitzar i interpretar més de mil objectes i estímuls diferents i compartir les dades amb altres usuaris o vehicles mitjançant un 'smartphone'.

El fet que el 5G sigui només un mitjà o canal obliga els principals operadors tecnològics i companyies de telecomunicacions a haver de desenvolupar mapes d’alta precisió per localitzar el cotxe en tot moment, associant sensors, làsers, càmeres o radars d’última generació que registraran les dades que es generen a 360 graus al voltant del vehicle i les enviaran en temps reals al núvol per compartir-les amb els altres vehicles connectats i obtenir més informació per analitzar-la i circular de manera totalment segura. Fabricants com Tesla ja basen la conducció autònoma dels seus models en aquesta tecnologia, i en un futur no gaire llunyà podrem veure que fins i tot els camions de mercaderies seguiran rutes programades de manera autònoma i sense conductor.

Gràcies al 5G els cotxes autònoms imitaran la conducció humana (fins i tot la milloraran) perquè podran analitzar no tan sols si s’acosta un altre vehicle, sinó també a quina velocitat ho fa i quina direcció té previst seguir per evitar una col·lisió. De fet, el 5G pren especial importància en condicions meteorològiques adverses, com la presència de boira o pluja, i durant la nit, quan la visibilitat no és bona i l’intercanvi d’informació per duplicat i fins i tot per triplicat entre els vehicles serà cabdal per mantenir la seguretat dels cotxes.

A més, el fet que el cotxe estigui connectat en tot moment pot obrir noves vies de negoci, perquè per exemple pot rebre notificacions o informacions de les administracions, del Servei Català de Trànsit i fins i tot rebre ofertes i promocions dels negocis pròxims als llocs per on circulem. El fabricant també mantindrà la connexió amb el cotxe en tot moment, monitoritzant-ne en temps real l'estat i detectant qualsevol incidència mecànica i tecnològica. Si escau, el cotxe podrà programar una cita amb el taller (a la qual podrà anar sense el propietari) i tornar sol a casa un cop acabada la reparació o tasca de manteniment.

Un cop assolit el canal adequat de comunicació a la xarxa viària destinada al cotxe autònom i intel·ligent, en aquest cas aplicat al corredor 5G del Mediterrani, la pilota tornarà a la teulada dels fabricants, que busquen la manera de desenvolupar potents ordinadors capaços de gestionar la ingent quantitat d’informació que rebrà el cotxe i destriar-ne la més rellevant. Companyies com Google i Bosch ja treballen amb Volkswagen (matriu de Seat) i Mercedes-Benz per desenvolupar ordinadors quàntics amb prou potència per entomar amb èxit el repte de la conducció autònoma.

Arribats a aquest punt convé recordar que tant Catalunya com Occitània aglutinen algunes de les multinacionals relacionades amb l’automòbil més importants del sud d’Europa, com ara Seat o Michelin, entre d'altres. A més a més, Barcelona és la seu del Mobile World Congress i el projecte del corredor 5G del Mediterrani seria un aparador excel·lent que connectaria amb la temàtica i els principals assistents d’aquest congrés mundial de tecnologia.

En aquest sentit, el discurs oficial del govern espanyol, que acusa la Generalitat de sobrepassar les seves competències en matèria de tecnologia i d’haver obviat mencionar el Regne d'Espanya, sembla que té poc fonament, sobretot tenint en compte la magnitud del projecte, que podria exercir de pol d’atracció industrial per a algunes de les principals multinacionals automobilístiques i tecnològiques del món.