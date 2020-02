I per fi Volkswagen presenta el nou Golf GTI

Si hi ha unes sigles llegendàries en el món de l’automoció a Europa durant els últims vint o trenta anys, el Golf GTI tindria la pole position. Ja fa uns anys vam provar el Golf GTI de la generació sortint, i fins i tot vam comparar el GTI del segle XXI amb el Golf GTI MkII o de segona generació.

D’entrada cal especificar que el Golf GTI de vuitena generació és un cotxe que vol mantenir la flama de l’esportivitat, l'agilitat i la versatilitat que l’han convertit en llegenda. Amb aquest propòsit els seus desenvolupadors l’han posat a punt en el vell traçat de Nürburgring Nordschleife, cosa que parla de les possibilitats dinàmiques del nou Golf GTI.

Mecànicament el Golf GTI segueix apostant pel motor 2.0 TSI de quatre cilindres, que ofereix una potència de 245 CV i 370 Nm de parell, associat a una caixa de canvis manual de sis relacions o una d’automàtica DSG de set velocitats i a una plataforma de tracció davantera (no hi ha versions de tracció integral) que fa servir un diferencial electrònic XDS per repartir la potència entre les dues rodes motrius i directrius. A tall anecdòtic podem apuntar que la mecànica, plataforma i gestió electrònica del nou Golf GTI és exactament la mateixa que la versió d’accés del nou Cupra León.

Potser l’apartat estètic és el menys espectacular del nou Golf GTI. Si que és cert que el GTI té un frontal una mica més agressiu, una carrosseria rebaixada, llandes de 17 o 18 polzades exclusives, dues sortides del tub d’escapament cromades i una línia led que uneix els grups òptics davanters, però també és cert que aquest disseny no és gaire diferent dels nous GTE i GTD, les versions híbrides endollables i dièsel del Golf GTI.

Els interiors del nou Golf GTI, per la seva banda, mantenen un disseny esportiu i aspiracional amb nous seients esportius, els ja llegendaris entapissats de quadres i pom de la palanca de canvi amb forma de pilota de golf, diversos detalls de color vermell, un quadre d’instruments digitalitzats i una pantalla tàctil central de deu polzades amb diverses gràfiques i funcionalitats específiques de les versions GTI.

Volkswagen ha anunciat que les primeres unitats del nou Golf GTI haurien d’arribar al nostre mercat al llarg d’aquest estiu a un preu base d'uns 35.000 euros.