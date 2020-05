Volkswagen e-Bulli: la furgoneta dels ‘hippies’ deixa el fum

A finals de març, coincidint amb l'escalada de la pandèmia del coronavirus, Volkswagen va presentar l'e-Bulli, la reinvenció de la mítica furgoneta T1, convertida ara en un vehicle elèctric.

La furgoneta hippie de Volkswagen ha estat un dels models més icònics i populars de la història de la marca, al nivell del Beetle o Escarabat i del més modern Golf. La idea de Volkswagen era presentar l'e-Bulli a la convenció Techno Classica 2020 que s'havia de celebrar a la ciutat alemanya d'Essen a finals de març i que ha estat posposada fins a finals de juny.

A diferència d'altres projectes, l'e-Bulli es podrà encarregar al departament de vehicles comercials històrics de Volkswagen, anomenat eClassics, i es podrà adquirir per 64.900 euros. Els compradors podran gaudir d'un cotxe històric reconvertit en un vehicle elèctric i modern amb tota la tecnologia del segle XXI, com ara una tauleta amb connectivitat per a smartphone, uns interiors elegants i ergonòmics i un quadre d'instruments i volant d'estil vintage que evoquen el model original.

Però la part més interessant de l'e-Bulli és la seva mecànica elèctrica: el motor original bòxer de quatre cilindres desapareix i deixa lloc a un propulsor elèctric de 61 kW (81 CV) i un parell de 212 Nm. Tota la potència del motor es transmet a les rodes posteriors i es controla mitjançant un canvi automàtic gestionat des de la palanca del canvi, i en què destaca un mode de recuperació d'energia cinètica que permet optimitzar l'autonomia del cotxe.

Les bateries de liti de l'e-Bulli tenen 45 kWh de capacitat, cosa que li permet una autonomia elèctrica d'uns 200 quilòmetres, i en cas de carregar-se en un punt de corrent continu CCS de fins a 50 kW pot recuperar el 80% de l'autonomia en 40 minuts.

Evidentment, els temps de càrrega i la potència no fan de l'e-Bulli un cotxe gaire passional, ni tampoc se n'esperen grans qualitats dinàmiques. De fet, la seva velocitat punta està limitada a 105 km/h, un ritme més que suficient per moure's per carreteres sense presses i gaudint del paisatge.

El punt fort de l'e-Bulli és la seva estètica llegendària, i per això a Volkswagen han parat molta atenció als detalls cromats de la carrosseria, la tria dels colors i el maridatge entre un disseny clàssic i les noves tendències i materials, com ara els fars led, la transmissió, el sistema de frenada o l'electrònica moderna que gestiona la tracció i adherència del cotxe.